Исследователи из России и Китая намерены вывести морозостойкие сорта чая

Исследователи России и Китая в 2023 году приступят к созданию совершенно новых генотипов чая, по итогам они планируют вывести новые морозостойкие виды, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Субтропического научного центра РАН.

"Российский научный фонд поддержал научный проект специалистов Субтропического научного центра РАН по итогам конкурса 2023 года. Предстоит впервые в мировой практике <…> создать молекулярные маркеры для селекции, которая направлена на усиление признака холодоустойчивости", — заявляет пресс-служба.

Добавляют, что смысл исследований в том, чтобы понять, какие алгоритмы в растении чая контролируют устойчивость к воздействию холода. Найдя основные гены, которые отвечают за морозостойкость, в будущем эксперты смогут усилить этот признак при скрещиваниях.

"Работа именно с китайскими учеными не случайна не только по той причине, что в Китае исторически развито выращивание чая, но и потому, что часть сортов, используемых на сочинских плантациях, были выведены на основе китайского сорта Кимынь (Кимун), который происходит из провинции Аньхой", — уточняет пресс-служба.