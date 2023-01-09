90% населения Земли столкнется с жарой и засухой одновременно

Эксперты Оксфордского университета определили, что более 90% населения планеты столкнется с воздействием экстремальной жары и засухи одновременно. Статья, которая появилась в издании Nature Sustainability, говорит, что это усугубит социальное неравенство и подорвет усилия по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Комбинированные события экстремальной жары и засухи (англ. compound drought–heatwave, CDHW) считается одним из самых худших климатических сценариев, которые угрожают стабильному развитию человеческой жизни. Физические алгоритмы, лежащие в основе CDHW и их влияния на социальную среду, все еще плохо изучены. Дабы предсказать, как глобальное потепление отразится на экстремальной жаре и засухе, специалисты создали большую климато-гидрологическую модель, состоящую из 111 элементов.

В случае худшего развития событий, при котором углеродные выбросы достигнут высокого уровня, частота экстремальных CDHW увеличится в 10 раз по всей планете, что будет сопровождено неравномерным негативным воздействием на сельскохозяйственные экосистемы и социо-экономическую продуктивность к концу нынешнего века.