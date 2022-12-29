Специалистам удалось сделать крупное открытие, которое когда-нибудь может стать инструментом борьбы с вирусами. До недавнего времени бытовало мнение, что у хольтерий нет естественных врагов в природе, а потому они размножаются в воде и не встречают преград. Отныне известно, что это совсем не так. Исследователи провели эксперимент, поместив в каплю воды инфузории. Для неё обеспечили среду, в которой те смогли бы питаться лишь вирусами. Микроорганизмы за время опыта увеличили свою популяцию в 15 раз. В то же время вирусы уменьшились в 100 раз. Эти показатели соответствуют порядкам, существующим в других экосистемах. Дабы подтвердить результаты эксперимента, исследователи подкрашивали вирусы зелёным цветом, поэтому питающиеся ими инфузории приобрели оттенок своей пищи.
Ученые рассказали про микроорганизм Halteria, питающийся только вирусами
- Автор Дарья
- 29 декабря, 2022. Четверг 15:34
Эксперты провели исследование и выявили организм, который питается лишь вирусами. Эта инфузория поедает вирусные скопления в больших объёмах, так как те являются основной пищей для них. Статья на тему появилась на сайте Naked Science.
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