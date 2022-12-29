Находка обнаружилась в Амарне — экс-столице фараона Эхнатона, который жил в 1347-1332 годах до нашей эры. Раскопки дворца прошли еще в 1924 году. Он принадлежал Меритатон, дочери фараона и Нефертити. В одной из шикарно оформленных комнат, называемой Зеленой, стены были украшены изображения птиц в диком папирусном болоте. Несмотря на натуралистичность фресок, их довольно мало изучали, но теперь ученые смогли определить всех нарисованных существ. Для этого эксперты сверялись с сегодняшними орнитологическими справочниками и копиями рисунка изображений. В итоге они пришли ко мнению, что на стенах дворца нарисованы сорокопуты и трясогузки, помимо зимородков и голубей, выявленных в прошлых работах. Исследователи также считают, что художники, возможно, добавили подсказки для древних орнитологов: мигрирующие птицы помечены треугольником, указывающим на сезонность в искусстве.
Ученые определили виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи
- Автор Дарья
- 29 декабря, 2022. Четверг 10:16
Исследователи из Египта изучили уникально детализированный шедевр древнеегипетской живописи. Роспись во дворце фараона так проработана, что эксперты смогли выявить вид изображенных на ней птиц. Статья на тему появилась в журнале Antiquity.
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