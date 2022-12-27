ЗАМАНА - Лицо египетского фараона Рамзеса II воссоздали спустя 3200 лет после его смерти

Лицо египетского фараона Рамзеса II воссоздали спустя 3200 лет после его смерти

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27 декабря, 2022. Вторник 10:14
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Лицо египетского фараона Рамзеса II воссоздали спустя 3200 лет после его смерти

Эксперты воссоздали лицо одного из самых величайших фараонов Египта Рамзеса II, информирует "Лента.ру", ссылаясь на сайт The Daily Mail.

Лицо египетского фараона Рамзеса II воссоздали спустя 3200 лет после его смерти

Дабы реконструировать черты лица легендарного фараона спустя 3200 после его смерти, египетские и британские ученые осуществили компьютерную томографию его черепа, на основе которой была сформирована 3D-модель. Далее специалисты «омолодили» внешность Рамзеса с использованием технологий.

В результате работы один из сотрудников Каирского университета Сахар Салим отметил, что лицо у правителя было красивым и с характерными для Рамзеса II чертами — выраженным носом и сильной челюстью.

Самой серьезной для них проблемой стал недостаток данных о цвете волос и глаз фараона. Ученые также не располагали данными об индивидуальных особенностях внешности Рамзеса, например, о морщинках и родинках на лице. Дабы максимально приблизиться к точному портрету египетского правителя, они направили соответствующий запрос коллегам из Сахары и изучили сохранившиеся письменные тексты о фараоне.

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