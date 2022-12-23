Археологи нашли захоронение времен викингов в Осло

Исследовательская команда из университета Осло объявила о нахождении гробницы эпохи викингов, которая содержит остатки щита и разные погребальные принадлежности, информирует "Газета.ру", ссылаясь на Heritage Daily.

В жилом районе к северу от центра города Осло, где раньше проходил ручей Хольменбеккен, работки наткнулись на захоронение во время подготовки к возведению жилого дома на данном участке. Далее на место приехали археологи.

Эксперты нашли остатки богато украшенной гробницы викингов, а также старинные предметы — колокольчик, серп, два ножа, кельтскую брошь, конское снаряжение и так далее.

«Такой тип броши со сферами начал появляться примерно в 850 году нашей эры и стал обычным явлением после X века нашей эры. Возможно, что захоронение было сделано в ту же эпоху. Этот тип броши на накидке обычно носили представители мужского пола, а ее находка в сочетании с обнаружением умбона — металлической накладки в центре щита — демонстрирует, что человек как раз был мужчиной», — высказались исследователи.