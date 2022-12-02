ЗАМАНА - Ученые выявили, какие игрушки были у детей около 5000 лет назад

Ученые выявили, какие игрушки были у детей около 5000 лет назад

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02 декабря, 2022. Пятница 11:14
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Ученые выявили, какие игрушки были у детей около 5000 лет назад

Исследователи обнаружили на Пиренейском полуострове старинные таблички с гравировкой в форме совы, которые могли быть игрушками для детей. Материал на данную тему появился в издании Scientific Reports.

Ученые выявили, какие игрушки были у детей около 5000 лет назад

В общем археологи нашли примерно 4000 табличек в гробницах и ямах. Возраст артефактов составляет около 5000 лет. Ранее эксперты предполагали, что таблички применялись в ритуалах и представляли божеств или мертвых. Однако теперь они обсуждают иную версию: находки могли использоваться в качестве кукол, игрушек или амулетов. Возможно, что их изготавливали сами дети.

К такому мнению специалисты пришли, когда сравнили 100 табличек с сотней рисунков сов современных детей в возрасте от 4 до 13 лет. Они выявили много общего между изображениями сов. Многие таблички имели два отверстия в верхней части. Эти отверстия не использовались для шнурков – они слишком маленькие и нет следов износа. Исследователи считают, что в них вставлялись настоящие перья сов.

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