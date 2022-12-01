ЗАМАНА - Ученые нашли воду древнего океана, запертую в горной породе 400 млн лет назад

Ученые нашли воду древнего океана, запертую в горной породе 400 млн лет назад

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01 декабря, 2022. Четверг 15:35
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Ученые нашли воду древнего океана, запертую в горной породе 400 млн лет назад

Эксперты Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Минэнергетики США выявили крошечные пузыри воды, запертые в скалах Нью-Йорка по меньшей мере 390 миллионов лет назад. Статья на тему появилась в Earth and Planetary Science Letters, пишет "Газета.ру".

Ученые нашли воду древнего океана, запертую в горной породе 400 млн лет назад

Открытие исследователей — это остатки древних морей, когда-то населенных крупными панцирными рыбами, аммоноидами, гигантскими морскими скорпионами и трилобитами. Постепенно климат менялся, море высохло, а окаменелости живших в нем существ стали частью железных пиритовых пород.

Сначала специалисты изучали важную экологическую проблему: процесс выщелачивания токсичного мышьяка из горных пород. Они заметили фрамбоиды — едва заметные дефекты в виде сферических скоплений крошечных кристаллов пирита. Используя электронную микроскопию, в фрамбоидах они нашли крошечные пузыри соленой воды.

Ученые планируют узнать больше о процессах, происходивших в океане с повышением температуры, что поможет лучше понять глобальное потепление, которое грозит человечеству уже сейчас.

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