Журнал Nature: марсоход Zhurong нашел следы потопа на Марсе

Устройство выявило следы нескольких, случившихся в прошлом, потопов на красной планете. В равнине Утопия обнаружены два слоя неизвестной породы – на глубине от 10 до 30 метров и 30 до 80 метров.

Существующие на данный момент технологии не позволяют определить, что именно там находится. Ученые высказываются, что это плотность льда, камня и даже магмы.

Есть мнение, что слой появился после наводнения, которое произошло почти 3 млрд лет назад. Примерно 13 замеров, производимых в течение 100 дней, представили отложения, которые доказали наличие воды на красной планете прошлого.