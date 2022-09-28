Исследователи КНР раскрыли тайну исчезновения древних протоконтинентов Земли

Земля с момента своего появления прошла через значительные изменения. В первые полтора миллиарда лет на ней появились вода и континенты, а также атмосфера, а далее возникла и жизнь.

Изучая особенности цирконов в толще планеты, эксперты пытались определить, как исчезли первые континенты. Специально для этого они осуществили микрозондовый анализ старинных кристаллов, выяснив, что протоконтиненты сформировались еще в раннем архее, а осадочный материал с поверхности начал втягиваться в мантию в зонах субдукции.

Поток внутреннего тепла Земли в то время в 3-4 раза превышал нынешний, а неустойчивые древние континенты раскалывались, частично плавились и погружались в мантию обратно.

«Геологические сведения говорят о том, что самые ранние континенты не сохранились и были переработаны в недрах Земли, но ситуация резко поменялась около 4 млрд лет назад, когда сформировалась самая прочная часть континентов — кратоны», — сообщает доктор Фабио Капитанио, доцент Китайского университета наук о Земле и Университета Монаша в Австралии.