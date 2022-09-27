Алмаз с глубины 660 км доказал исследователям, что в земной мантии много воды

Анализ алмаза продемонстрировал, что в земной мантии может находиться большая доля воды. Статья на тему появилась в Natire Geoscience.

Ученый Сюзетт Тиммерман из Университета Альберты и его коллеги изучили алмаз с вкраплением рингвудита, который появился на глубине около 660 км. Рингвудит — это синий минерал категории оливина, формирующегося лишь при гигантском давлении, гораздо выше, чем нужно для алмазов. Это всего лишь 2 раз, когда к экспертам попадает подобный минерал, сформировавшийся так глубоко, на границе верхней и нижней мантии.

В процессе исследования рингвудита специалисты определили, что в образце содержится вода, из чего выходит, что мантия Земли богата ей. Хотя данная вода химически связана с минералами и не может течь, она должна играть важную роль в плавлении мантии. Это, в свою очередь, влияет на геологию всей Земли, тектонику плит и вулканическую активность. Так, вода может повлиять на развитие мантийных плюмов, с которыми связаны извержения вулканов.

Сейчас эксперты собираются определить, как эта вода попала в мантию.