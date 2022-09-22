Рой дронов обучили строительству сложных цементных конструкций

В будущем рои дронов будут способны строить необычайно высокие или сложные здания, а также мосты, причём без строительных лесов или тяжелой техники. Подобные творения будут ограничены лишь инженерными возможностями и логистикой.

На разработку роя дронов инженеры вдохновились, наблюдая за осами и термитами, которые работают коллективно, дабы создать что-то по-настоящему монументальное.

После обучения дроны сконструировали цилиндр высотой 2 метра из изоляционной пены, а весь этот процесс специалисты снимали на камеры. Если ввести данный рой в эксплуатацию, то дроны смогут восстанавливать города после природных катастроф или даже поработать над сложными проектами, например, ремонтом бетонного саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.