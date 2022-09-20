"100 дней назад появился на свет первый на Земле клонированный арктический волк, мы провели пресс-конференцию, дабы вместе засвидетельствовать этот знаменательный день, и я считаю, что это не только достижение компании SinoGene и Харбинского полярного парка, но также наша новая попытка и прорыв в сфере защиты и разведения диких вымирающих видов животных", — высказался Цзидун на презентации.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что в ближайшие 2-3 дня родится еще один щенок. Первый волчонок родился в лаборатории SinoGene в пекинском районе Чанпин 10 июня этого года. Соматические клетки брались из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, которая была завезена в Харбинский полярный парк из Канады в августе 2006 года, а суррогатной матерью для вынашивания щенка стала собака породы бигль.