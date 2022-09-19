ЗАМАНА - Специалисты Йельского университета рассказали про способ охладить Северный и Южный полюса

Специалисты Йельского университета рассказали про способ охладить Северный и Южный полюса

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19 сентября, 2022. Понедельник 08:22
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Специалисты Йельского университета рассказали про способ охладить Северный и Южный полюса

Повторно заморозить Северный и Южный полюса можно при обеспечении определенных условий, проинформировала группа экспертов под руководством Уэйка Смита из Йельского университета.

Специалисты Йельского университета рассказали про способ охладить Северный и Южный полюса
Наука

Специалисты заявили, что для этого нужно выпустить в атмосферу достаточное число частиц диоксида серы в каждом полушарии. Они подсчитали, что облако можно сформировать с помощью флота из 125 военных танкеров-заправщиков. Выпущенные частицы отразят лучи света от ледниковых шапок и остановят их таяние. Итоги научного исследования появились в издании Environmental Research Communications.

Ученые добавили, что для сохранения эффекта нужно осуществлять распыление 2 раза в год — весной и летом. Дабы задумка получилась, необходимо использовать большое число техники. Экологи отрицательно прокомментировали данную идею. Они высказались, что искусственно созданное облако может заметно испортить урожайность.

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