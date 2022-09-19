ЗАМАНА - В древнеегипетском некрополе был обнаружен сыр халуми возрастом 2600 лет

В древнеегипетском некрополе был обнаружен сыр халуми возрастом 2600 лет

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19 сентября, 2022. Понедельник 08:07
Xinhua|||
В древнеегипетском некрополе был обнаружен сыр халуми возрастом 2600 лет

Археологи из Египта обнаружили сыр халуми возрастом 2600 лет в некрополе Саккара, информирует "Газета.ру", ссылаясь на Sada El Balad.

В древнеегипетском некрополе был обнаружен сыр халуми возрастом 2600 лет
Наука

Старинные глиняные сосуды с сыром находились в некрополе Саккара, в котором за последние несколько лет обнаружили более 100 саркофагов. На каждом горшке с продуктами были демотические надписи (одна из форм древнеегипетского письма). Многие из них эксперты уже изучили и подтвердили, что в них хранился халуми. Оставшиеся сосуды вскроют в ближайшее время.

Древнеегипетский сыр называли «харам», но в конечном итоге слово трансформировалось в «халлум» или «халуми». Другая версия гласит, что такой сыр появился на Кипре в византийский период.

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