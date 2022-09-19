В древнеегипетском некрополе был обнаружен сыр халуми возрастом 2600 лет

Старинные глиняные сосуды с сыром находились в некрополе Саккара, в котором за последние несколько лет обнаружили более 100 саркофагов. На каждом горшке с продуктами были демотические надписи (одна из форм древнеегипетского письма). Многие из них эксперты уже изучили и подтвердили, что в них хранился халуми. Оставшиеся сосуды вскроют в ближайшее время.

Древнеегипетский сыр называли «харам», но в конечном итоге слово трансформировалось в «халлум» или «халуми». Другая версия гласит, что такой сыр появился на Кипре в византийский период.