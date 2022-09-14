"То, что мы сможем первыми в мире создавать термоядерную энергию в огромных масштабах, станет важным шагом на пути к массовому производству этой энергии для людей", — приводит его слова издание South China Morning Post.
В китайском Чэнду появится крупнейшая установка генерации термоядерной энергии
- Автор Дарья
- 14 сентября, 2022. Среда 15:51
Китай дал добро на возведение самой крупной в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, которую он собирается начать производить к 2028 году, информирует РИА "Новости", ссылаясь на главу проекта, профессора Китайской академии инженерной физики Пэна Сяньцзюэ.
Возведение установки по производству термоядерной энергии завершится в 2025 году в городе Чэнду, который находится в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как заявил Пэн Сяньцзюэ, она способна производить ток силой 50 миллионов ампер, что примерно в два раза больше, чем генерирует аналогичная Z-машина, разработанная в Национальных лабораториях Сандии в США.
Последнее от Дарья
- Руководитель Постпредства РД в СПб подарил главе Колпино 8-томник Расула Гамзатова к 300-летию города
- По факту тройного убийства в Буйнакске началась проверка
- Дагестанские легкоатлеты – победители и призеры Чемпионата Беларуси
- Бронирование жилья в Махачкале увеличилось в 100 раз
- В Дагестане пройдет финал Кубка РФ по 3D стрельбе из лука