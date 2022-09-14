ЗАМАНА - В китайском Чэнду появится крупнейшая установка генерации термоядерной энергии

В китайском Чэнду появится крупнейшая установка генерации термоядерной энергии

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14 сентября, 2022. Среда 15:51
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В китайском Чэнду появится крупнейшая установка генерации термоядерной энергии
Китай дал добро на возведение самой крупной в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, которую он собирается начать производить к 2028 году, информирует РИА "Новости", ссылаясь на главу проекта, профессора Китайской академии инженерной физики Пэна Сяньцзюэ.
В китайском Чэнду появится крупнейшая установка генерации термоядерной энергии
Наука

"То, что мы сможем первыми в мире создавать термоядерную энергию в огромных масштабах, станет важным шагом на пути к массовому производству этой энергии для людей", — приводит его слова издание South China Morning Post.

Возведение установки по производству термоядерной энергии завершится в 2025 году в городе Чэнду, который находится в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как заявил Пэн Сяньцзюэ, она способна производить ток силой 50 миллионов ампер, что примерно в два раза больше, чем генерирует аналогичная Z-машина, разработанная в Национальных лабораториях Сандии в США.
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