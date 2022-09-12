ЗАМАНА - Плавучая платформа «Северный полюс» даст российским ученым преимущество в Арктике

Плавучая платформа «Северный полюс» даст российским ученым преимущество в Арктике

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12 сентября, 2022. Понедельник 14:51
tehnowar.ru|||
Плавучая платформа «Северный полюс» даст российским ученым преимущество в Арктике

Новая плавучая платформа «Северный полюс» выведет Россию вперед в Северном Ледовитом океане.

Плавучая платформа «Северный полюс» даст российским ученым преимущество в Арктике
Наука

Новый отечественный лайнер «Северный полюс» поможет полярникам с удобствами жить в Арктике, а также сосредоточиться не на выживании, а на работе. Внешне судно выглядит странно, имея «яйцевидную» форму, которая пришлась не по вкусу критикам Запада.

Данный «дизайн» выбран не просто так, так как он способствует выживаемости платформы в самых суровых условиях континента. Кроме того, на борту лайнера имеются 7 лабораторий, которые помогут отечественным исследователям изучать экстремальный географический район нашей планеты с самых глубин до космической активности.

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