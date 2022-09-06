ЗАМАНА - Песни горбатых китов передаются на 14 000 км

Песни горбатых китов передаются на 14 000 км

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06 сентября, 2022. Вторник 15:47
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Песни горбатых китов передаются на 14 000 км

Биологи из Сент-Эндрюсского университета зарегистрировали распространение песен горбатых китов среди популяций, находящихся в нескольких тысячах километрах.

Песни горбатых китов передаются на 14 000 км
Наука

Песни со сложной мелодикой поют горбатые самцы в период размножения. Каждая популяция имеет свой "репертуар" песен.

В каждой песне есть несколько повторяющихся моментов, которые называют темами. Через какое-то время темы популяций изменяются на новые. Во время подобных перемен могут появиться «хиты», распространяющиеся между популяциями даже на десятки километров.

Эксперты выявили, что песни горбатых китов, живущих в районе Французской Полинезии, вдруг стали напеваться китами из Южной Америки и Эквадора. Мелодия преодолела расстояние в 14 000 км.

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