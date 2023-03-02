"Наверное, еще рано, много еще необходимо исследовать. Коронавирус неоднократно показывал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности", — высказалась Попова. Она добавила, что Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с пандемией. В данный момент уже имеется понимание потенциальных рисков, исходя из которых предлагаются различные меры профилактики. "Однако расслабляться еще рано", — заметила глава Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса
- Автор Дарья
- 02 марта, 2023. Четверг 11:51
Говорить о завершении коронавирусной эпидемии еще рано, инфекция уже неоднократно показала свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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