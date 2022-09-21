ЗАМАНА - Актер Сергей Бурунов экстренно госпитализирован с коронавирусом

Актер Сергей Бурунов экстренно госпитализирован с коронавирусом

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21 сентября, 2022. Среда 10:44
Start Studio|||
Актер Сергей Бурунов экстренно госпитализирован с коронавирусом

Отечественный актер Сергей Бурунов экстренно поступил в больницу с COVID-19. Об этом информирует Mash.

Актер Сергей Бурунов экстренно госпитализирован с коронавирусом
Коронавирус

Уточняют, что звезду сериалов доставили в приемное отделение 20 сентября с отдышкой, кашлем, болью в горле, голове и мышцах.

Mash сообщает, что актер заболел еще 14 сентября, на следующий день он сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Бурунов принял решение оставаться дома, но далее ему стало хуже. По ЭКГ его показатели находятся в норме, остальные результаты анализов еще в процессе. До поступления в больницу компьютерная томография показала, что с легкими актера все хорошо.

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