Масочный режим снова стал обязательным в 11 субъектах России

Руководство 11 регионов снова объявило об обязательном режиме ношения масок в общественных местах. В остальных же 85 носить маски необходимо лишь при посещении медицинских учреждений, следует из сведений, предоставленных местными администрациями, информирует ТАСС.

Руководительница Роспотребнадзора Анна Попова 15 сентября на встрече с главой России Владимиром Путиным объявила, что в 50 субъектах страны заболеваемость COVID-19 увеличивается, в 27 - падает. Она уточнила, что ведомство не планирует вводить никакого регулирующего правила, которое бы обязывало в регионах носить маски. По сведениям федерального оперативного штаба, в России COVID-19 ежедневно заражается более 55 000 граждан, что соответствует максимальным показателям за последние 6 месяцев. При этом количество госпитализаций за прошедшие 7 дней почти не меняется, на что также указала глава Роспотребнадзора.