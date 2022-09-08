Нейросеть описала 3 варианта развития 6 волны COVID-19 в России

В России есть 3 сценария развития 6 волны COVID-19. Их представил сервис аналитики и прогнозирования ETNA, информирует РБК.

Согласно умеренному варианту развития событий, Россия на данный момент проходит пик 6 волны, которая должна завершиться 3-9 октября. Нейросеть определила, что при первом сценарии к началу ноября количество зафиксированных случаев заражения ежесуточно не будет превышать 19 000.

При оптимистичном варианте развития ситуации с эпидемией предполагается, что Россия на данный момент пребывает на пике заболеваемости, волна коронавируса завершится 10-15 сентября. По пессимистичному сценарию, представленному нейросетью, пик заболеваемости в стране придется на 27 сентября-2 октября и придет к финалу в ноябре.