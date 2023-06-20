ЗАМАНА - Племенные репродукторы по разведению мясных пород овец планируют создать в Дагестане

Племенные репродукторы по разведению мясных пород овец планируют создать в Дагестане

Автор
20 июня, 2023. Вторник 10:44
|||
Племенные репродукторы по разведению мясных пород овец планируют создать в Дагестане
В Дагестанском государственном аграрном университете состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Наримана  Абдулмуталибова с президентом Национального фонда развития мясного скотоводства Андреем Журавлевым.
Племенные репродукторы по разведению мясных пород овец планируют создать в Дагестане

В ходе нее обсуждался вопрос создания племенных репродукторов по разведению мясных пород овец в целях повышения рентабельности овцеводства в Дагестане.

Встреча проходила с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия Аджекова и ректора ДагГАУ Зайдина Джамбулатова.

Приступая к обсуждению заданной темы, вице-премьер напомним, что по итогам XXIII Российской выставки племенных овец и коз Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым было дано поручение Минсельхозпроду РД совместно с ДагГАУ, предпринять меры по улучшению товарных качеств овцепоголовья.

Андрей Журавлев представил проект, который решает поставленные задачи и отметил, что увеличение мясной продуктивности овец в максимально сжатые сроки легко достигается за счет технологий эмбриотрансфера.

Вместе с тем, он представил модель разрабатываемой Программы, в рамках которой предусматривается установление мер государственной поддержки для реализации проекта. В ближайшее время она будет презентована премьеру республики. 

Также на встрече было озвучено, что в целях оперативного решения подготовки Программы «Создание племенных репродукторов по разведению мясных пород овец с целью повышения рентабельности овцеводства в Республике Дагестан на период 2024-2029 гг.» согласовывается визит лучших ученых РФ по данной компетенции в 3-й декаде июня.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top