Открывая заседание, премьер-министр Дагестана озвучил, что руководство республики в онлайн-режиме получает информацию о проводимой работе по ликвидации последствий стихии и принимаемых от жителей обращениях в мэрии города.

«Главой Дагестана Сергеем Меликовым дано поручение оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Прежде всего, люди должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесённый ущерб, то в рамках действующего законодательства все должны получить компенсацию»,-заявил премьер.

Далее премьер-министр заслушал информацию о предварительных объемах ущерба, оказываемой помощи, восстановлении энерго-, и газоснабжения. Подробнее о ситуации рассказал глава города Исламудин Нургудаев.

«В результате сильных ливневых дождей с градом, прошедших 17 июня 2023 года на территории города Буйнакска, значительные повреждения получили жилые домостроения, социально значимые объекты и объекты электро-газоснабжения, автотранспорт.

Исходя из сложившейся обстановки, в целях обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий стихийного бедствия было созвано внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В городе введен режим «Повышенная готовность», - сообщил он.

Глава города также озвучил, что для определения количества пострадавших домовладений и оценки нанесенного ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов.

18 июня этими группами обследованы 750 частных домовладений с составлением актов обследования жилья и актов обследования поврежденного имущества.

«На 18:00 часов 18 июня 2023 г. от жителей города Буйнакска в администрацию поступило 2 тысячи заявлений об оказании помощи для восстановления нанесенного ущерба. Обследовано 33 жилых высотных домов, которые получили повреждение кровли. 25 объектов образования получили повреждения из них: 7 школы, 4 объекта дополнительного образования и 14 детских садов. Межведомственной комиссией все объекты обследованы и заактированы», - заключил Нургудаев.

Выслушав доклад главы города, Абдулмуслимов попросил собрать фото и видео подтверждение по каждому пострадавшему объекту. Также он сообщил, что в понедельник, после заседания Оперштаба для оценки нанесенного ущерба учреждениям социального значения и жилым домам граждан города, в Буйнакск будет направлена правительственная делегация, в состав которой войдут руководители профильных органов исполнительной власти.

Кроме того, для оказания методической помощи в подготовке документов, обосновывающих причиненный ущерб и обследования территорий, завтра от ГУ МЧС России по РД выезжает оперативная группа с беспилотными летательными аппаратами.

После заседания Абдулмуслим Абдулмуслимов в сопровождении мэра города Исламудина Нургудаева и сотрудников администрации осмотрели пострадавшие от стихии школы, детские сады, частные дома жителей города.