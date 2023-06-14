Дагестан планирует встречи на ПМЭФ с представителями Саудовской Аравии, Катара и Ирана

По словам вице-премьера РД, участие в ПМЭФ-2023 для Республики Дагестан очень значимо, так как в этом году здесь собирается весь политический бомонд, а также бизнес-общество со всего мира.

«Сегодня, когда Президентом РФ Владимиром Путиным перед нами поставлена задача по развитию транспортного коридора “Север – Юг”, для нас это очень значимо, потому что через территорию нашей республики проходят железнодорожный, авиационный и наземный транспорты. Так, соответствующая работа сейчас проводится в Дагестане, идет реконструкция автомобильной дороги, а также планируется реконструкция махачкалинского аэропорта», – подчеркнул он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также отметил, что в 2022 году в рамках ПМЭФ прошли важные встречи. Одной из таких стало подписание соглашения Сергея Меликова с «Газпромом» в плане газификации и догазификации населения республики. Здесь же был начат запуск проекта по использованию газомоторного топлива в Республике Дагестан.

«В эти дни на форуме планируется ряд встреч Главы республики, в ходе которых будут подписаны соглашения с несколькими регионами России. В рамках этих соглашений будут отражены моменты улучшения сотрудничества между регионами страны», – сказал Председатель Правительства республики.

Отметим, что на ПМЭФ Дагестан также планирует провести ряд встреч с представителями Саудовской Аравии, Катара, Ирана, куда экспортируется сельскохозяйственная продукция. Встречи также пройдут с Республикой Азербайджан и постсоветскими среднеазиатскими странами, параллельно намечены встречи с банковским сообществом.

«Кроме того, мы выставим и представим на форуме наш потенциал в промышленной, сельскохозяйственной сферах, искусстве, культуре, а также народно-художественные промыслы. Такие встречи вносят дополнительный импульс в развитие экономики Республики Дагестан», – рассказал Абдулмуслимов.