Магомедов Шапил Курбанович родился 16 ноября 1994 года в селе Большая Арешевка Кизлярского района Дагестана в семье педагогов Курбана и Рабият Магомедовых.

У Шапила была семья интернациональная. Дедушка, Шапил Абдуллаевич Магомедов, родом из села Хосрех Кулинского района, лакец. Бабушка, Раиса Шамсутдиновна по национальности – лезгинка. Мама, Рабият – кумычка. Детей в семье Магомедовых было четверо: Шапил, Раиса, Макка, Шихали. Семья Магомедовых – одна из многих педагогических династий Дагестана. Общий педагогический стаж родителей Шапила, а также его дедушки и бабушки насчитывает около 160 лет!

Учитывая многонациональность семьи, Шапил был человеком интернациональным. Для него личные качества человека были важнее этнической принадлежности. Это связано и с тем, что село Большая Арешевка уже давно является полиэтническим. Как в селе, так и в школе рядом с Шапилом находились дети разных национальностей: аварцы, даргинцы, русские, табасаранцы, кумыки, лезгины, цахуры.

В 2001 году Шапил пошёл в первый класс Большеарешевской средней школы. Физически был развит. Играл в шахматы. Был капитаном КВН школы. В 2012 году он поступил в Саратовский медуниверситет имени Разумовского. В 2014 году взял академический отпуск и поехал добровольцем на Донбасс в разведывательный диверсионный отряд. Сражался под позывным «Лакец». За время нахождения на линии фронта он прославился своим бесстрашием и отвагой. Через три месяца, когда острота боёв стихла, из-за неоднократных просьб родителей Шапил вернулся домой.

30 мая 2015 года был призван на срочную службу Чертановским объединённым военным комиссариатом города Москвы. Шапил служил рядовым в 5-м полку отдельной дивизии особого назначения (ОДОН) в/ч 3500 в городе Балашиха Московской области.

В 2022 году, он, оставив престижную работу, подписывает контракт и уходит на передовую - снова в разведывательный диверсионный отряд. На этот раз служба проходила в 70-м гвардейском мотострелковом полку 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, который базировался в городе Шали. С начала СВО России на территории Украины полк был переброшен в Донбасс. 2 июня отряд Шапила Магомедова попал в засаду, при ответной стрельбе он получил осколочные ранения в спину и ногу. Отстреливаясь вместе с группой до последнего патрона, он героически погиб.

Указом Президента России Шапил Курбанович Магомедов был награжден орденом Мужества посмертно.

Вместе с Шапилом служил его друг – снайпер. Они вместе призывались. После гибели Шапила, он написал на своей винтовке «Zа Шапила».

11 декабря 2022 года Большеарешевской СОШ присвоено имя Шапила Магомедова. Оба родителя отца Шапила были директорами этой школы: дедушка, Шапил Курбанович (1971-1974) и бабушка, Раиса Шамсутдиновна (1975-2014), а сам отец Шапила был завучем почти 20 лет. Школа была построена в начале 1930-х годов. Новое здание было открыто в 1990-х гг. В школе работает 25 учителей и учится более 230 учащихся.