Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

В первую очередь руководитель региона отметил успешное проведение Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации ФС РФ с участием спикера парламента России Валентины Матвиенко и мероприятия к юбилею поэта в Измайловском парке Москвы.

«Благодарю всех организаторов проведенных мероприятий. Особо хочу поблагодарить постпредство Дагестана за организацию мероприятий в Москве. Очень много положительных отзывов поступает. Праздник, посвященный юбилею Расула Гамзатова, в Измайловском парке стал масштабным не только для нас, но и для жителей столицы нашей страны. Огромное количество москвичей и гостей столицы приняли участие в этом мероприятии. Десятки тысяч людей узнали о легендарном поэте и праздновании его столетия во всех субъектах страны», – сказал Сергей Меликов.

Говоря о мероприятии в Совете Федерации, глава Дагестана подчеркнул, что Валентина Матвиенко высоко оценила вклад Расула Гамзатова как государственного деятеля и отметила его обширную и значимую деятельность в качестве члена Президиума Верховного Совета СССР.

С начала года и в республике, и далеко за ее пределами проходят многочисленные разноформатные мероприятия по популяризации творчества Расула Гамзатова и увековечению его памяти. Министр культуры РД Зарема Бутаева подвела промежуточные итоги за первое полугодие.

Она рассказала, что заявленные в федеральном и республиканском планах гастрольные проекты театральных коллективов получили господдержку Росконцерта.

«Как отметила в своем выступлении в Совете Федерации заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, гастроли Дагестанского театра оперы и балеты с балетом «Асият» успешно прошли в Волгограде. Также дополню, что Русский театр только что вернулся из Ярославля, где показал «Неоконченный концерт» Расула Гамзатова. Лакский театр представил спектакль «Последняя цена» в Калмыкии и Кабардино-Балкарии и запланирован показ в Ставропольском крае. Готовятся и новые постановки «Остров женщин», «Берегите матерей», музыкально-драматический концерт «О тебе я думаю», получивший грант Правительства России и другие театральные проекты по произведениям Расула Гамзатова, которые состоятся в течение года», – рассказала выступающая.

В Государственном музее Востока в Москве состоялась выставка «Дагестан Расула Гамзатова». Выставочные музейные проекты проходят в Краснодарском крае. На очереди – Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск, Новгород, Владимир, Владикавказ, Омск и другие города России.

По словам министра, центральными событиями празднования станут масштабные мероприятия, запланированные на сентябрь. Это парламентский форум «Историко-культурное наследие России», по которому правительством Дагестана совместно с Советом Федерации прорабатываются организационные вопросы. Также идет активная подготовка музыкально-театрализованного, литературного представления «Родники Расула Гамзатова» – проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Готовятся две версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей – для показа в Махачкале и Кремлевском Дворце, а также в Санкт-Петербурге, Минске и Баку.

В Махачкале юбилейные торжества совпадают по времени с международным Гамзатовским фестивалем «Дни Белых журавлей», а это, традиционно, посещение могилы поэта, возложения цветов к памятнику Расулу Гамзатову, торжественный митинг у памятника Воину-освободителю в парке Ленинского комсомола, Вечер российской поэзии, мероприятия в Хунзахском и Гунибском районах.

Агентство информации и печати РД выпустило подарочное издание произведений Расула Гамзатова. Проведен образовательный интенсив «Инфорум» с участием руководителя Союза журналистов России, одной из главных тем которого стало освещение года Расула Гамзатова на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, запланированы съёмки документального фильма о жизни и творчестве Расула Гамзатова с показом на телеканале «Russia Today» с последующим вещанием на арабском и английском языках. Также телеканалами «Культура» и РГВК «Дагестан» готовятся к эфиру художественно-документальные фильмы о жизни и творчестве поэта.

О запланированных мероприятиях по празднованию юбилея на малой Родине поэта – в Хунзахском районе, рассказал глава муниципалитета Нурмагомед Задиев.

В частности, планируется открыть вновь построенные и реконструированные объекты: школу в селе Арани Хунзахского района, мемориальный комплекс «Белые журавли», Культурно-досуговый центр им. Ш. Шамхалова и Центральную библиотеку. Сергей Меликов напомнил о важности своевременной сдачи всех запланированных объектов.

Помимо прочего, в селе Цада будет развернута выставка-ярмарка народных и художественных промыслов народов Дагестана «Аул мастеров». Посетители смогут принять участие в мастер-классах по ковроткачеству, гончарному мастерству, изготовлению серебряных гоцатлинских изделий.

Нурмагомед Задиев добавил, что в доме-музее Гамзата Цадасы гостей будет ждать экскурсия и представление с созданием внутреннего эффекта присутствия и ощущения включенности в эпоху поэтов. Символическим действием станет взятие огня из очага дома Гамзата и Расула и зажжение его на мемориальном комплексе «Белые журавли».

Торжественные мероприятия завершаются концертной программой Республиканского фестиваля народного творчества в рамках XXXVI международного литературного Гамзатовского фестиваля «Дни белых журавлей».

Председатель Союз писателей Дагестана Марина Ахмедова-Колюбакина рассказала о мероприятиях, которые провела организация. Это, в частности, литературные вечера в театрах и учебных учреждениях. Она сообщила об участии писателей в различных форумах, конференциях и круглых столах, посвященных Расулу Гамзатову.

Глава Дагестана призвал членов оргкомитета проработать предложения по проведению Дня знаний, 1 сентября, с акцентом на 100-летие поэта.

«Можно вместе с детьми создать в школах композиции, чтобы дети понимали, что они пошли в школу в год столетия Расула Гамзатова. Давайте поможем детям познать мир произведений Расула Гамзатова. Мы можем сделать День знаний в год 100-летия поэта особенным. Его юбилей отмечается по всей стране по указу президента России», – сказал Сергей Меликов.