Отобраны претенденты на получение государственных премий Республики Дагестан

Вчера, 13 июня, состоялось заседание Комиссии при Главе РД по Государственным премиям в области науки, техники, литературы, публицистики, искусства и архитектуры, на котором были отобраны работы для присуждения госпремий. Открыл и вел мероприятие заместитель Председателя комиссии, вице-спикер парламента Сайгидахмед Ахмедов.

Ранее на заседаниях членами комиссии, куда входят представителей органов власти, общественных организаций, научного и творческого сообщества, журналисты и другие, были детально рассмотрены представленные работы. А сегодня путём тайного голосования определены наиболее достойные работы для присуждения девяти государственных премий по шести номинациям.

В области естественных, общественных наук и техники всего было представлено шесть претендентов на получение четырех премии. Наибольшее количество голосов получили проекты – «Разработка и внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения пациентов в Медицинском центре им. Р. П. Аскерханова», «Выполнение уникальных кардиохирургических операций на открытом сердце в Республике Дагестан», книга-монография «Экономические и биологические основы развития форелеводства в Республике Дагестан» и цикл монографических исследований в области историко-филологической науки, грамматики, лексики и лексикографии дагестанских языков, фольклора и этнографии.

В сфере литературы – из девяти работ были отобраны две: книги Миасат Муслимовой «Диалог с Данте» и «Исповедь страждущей души» (на кумыкском языке) Шиитханум Алишевой.

В областях публицистики, театрального искусства и кино – поступили по одной работе, за которые и проголосовали все члены комиссии.

В области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и строительства – были рассмотрены две работы, а наибольшее количество голосов получила книга Патимат Гамзатовой «Дагестанские женские ювелирные украшения 18 - начала 20 веков».

Что касается соискания премии имени Расула Гамзатова, то здесь голоса распределились следующим образом: всего было представлено пять работ, которые претендовали на получение двух премий. Наибольшее количество голосов получили книги Надежды Тузовой «Зеркало мира» и Хизри Асадулаева «Эхо корней».