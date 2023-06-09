Начиная обсуждение темы, премьер-министр напомнил, что вопрос уже рассматривался на первом заседании Правительства в 2023 году, и пора уже ознакомиться с предварительными итогами. «Я уже ранее говорил: сегодня республике важен каждый привлеченный рубль – это ресурсы для повышения качества жизни людей. Хочу напомнить, что ответственность за участие и расширение присутствия в федеральных программах несут руководители органов республиканской власти», - заявил Абдулмуслимов.

Он также озвучил, что в 2023 году республика участвует в 27 госпрограммах РФ, при том, что в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию более 40 федеральных госпрограмм. Кроме того, по нескольким госпрограммам наблюдается динамика снижения объемов финансирования.

«Как показывает практика, основной причиной низкого уровня участия республики в федеральных программах, как правило, являются погрешности при формировании соответствующих заявок и пакета необходимых документов. Не раз говорил и вновь повторюсь. Нам необходимо выстраивать эффективное взаимодействие с федеральными органами власти – главными распорядителями бюджетных средств. При подготовке материалов и соответствующих заявок важно учесть максимально число объектов и направлений, обеспеченные проектной документацией, в том числе строящиеся за счет средств республиканского бюджета. Рассчитываю сегодня услышать комментарии об обоснованности размеров субсидий для республики в рамках федеральных государственных программ, желательно по каждой в отдельности», - заявил Абдулмуслимов.

Далее слово для доклада предоставляется министру экономики и территориального развития РД Гаджи Султанову.

«В настоящее время подтверждено участие в 27 госпрограммах РФ с суммарным финансированием за счет средств федерального бюджета в объеме 114,15 млрд рублей.

Это предварительная цифра, она будет уточняться с учетом средств, распределяемых на конкурсной основе, а также возможного перераспределения средств в течение 2023 года.

В целом можно отметить положительную динамику объемов финансирования – плановый объем финансирования увеличился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 3,8 млрд рублей или 103% к уровню 2022 года.

Если сравнивать с прошлым годом, республика получила финансирование по 7 госпрограммам РФ, в которых ранее не участвовала. Здесь у нас отработали: Минпромторг, Минтуризм, Минприроды, Минэнерго, и Минимущество Дагестана», - сообщил Султанов.

По словам министра, с начала 2023 года была начата работа по подготовке и представлению в федеральные органы исполнительной власти заявок на включение в проект Федеральной адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

«В целом в федеральные органы исполнительной власти направлены заявки по 83 объектам капитального строительства в рамках 9 госпрограммам РФ с суммарной потребностью в финансировании за счет федерального бюджета в объеме 72,26 млрд рублей. Соответствующие заявки направлены 9 органами исполнительной власти Республики Дагестан», - рассказал руководитель Минэкономразвития РД.

Он также отметил, что заявки в федеральных органах исполнительной власти рассматриваются в приоритетном порядке, при наличии соответствующих поручений Президента РФ и Правительства РФ.

«Здесь благодаря Главе Республике Дагестан Сергею Алимовичу Меликову и Вам, Абдулмуслим Мухудинович, по большинству заявочных мероприятий эти поручения имеются, в том числе в рамках плана мероприятий «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», - подчеркнул Гаджи Султанов.

Далее он остановился на вопросе подготовки предложений по включению мероприятий Комплексного плана развития г. Дербента в федеральные программы на бюджетный период 2024-2026 годы.

«Соответствующие заявки отраслевыми республиканскими органами исполнительной власти совместно с администрацией города Дербента своевременно были сформированы в феврале-марте текущего года и в установленном порядке направлены в ФОИВ.

В апреле 2023 года под председательством заместителя Министра экономического развития РФ Сергея Назарова состоялось совещание с участием заинтересованных ФОИВ, на котором детально обсуждалась каждая заявка в рамках Комплексного плана развития г. Дербента. В целом в установленном порядке направлены в соответствующие федеральные органы исполнительной власти обосновывающие материалы по 26 объектам Комплексного плана развития г. Дербента в объеме 36 247,38 млн рублей», - рассказал Султанов.

Подводя итоги заседания, Адулмуслим Абдулмуслимов поручил руководителям министерств и ведомств провести дополнительную проработку вопроса в федеральных органах власти на предмет возможного участия республики в госпрограммах Российской Федерации.

«В федеральном бюджете на 2023 год приведен подробный перечень практически всех направлений использования средств по указанным госпрограммам РФ.

Считаю необходимым ответственным органам исполнительной власти республики изучить данные направления и дополнительно проработать с федеральными министерствами и ведомствами возможность участия в вышеуказанных госпрограммах РФ в текущем году за счет перераспределения объемов финансирования, либо в плановом периоде. При подготовке материалов необходимо максимально учитывать объекты и проекты, обеспеченные соответствующей проектной документацией, в том числе строящиеся за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан по Республиканской инвестиционной программе. Это позволит разгрузить наш бюджет, который принят со значительным дефицитом», - подытожил глава кабмина.