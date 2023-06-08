Абдулмуслимов призвал дагестанцев ставить недвижимость на учет

На заседании Правительства РД под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова с докладом о нанесенном ущербе и принимаемым мерам по оказании помощи населению 6 горных районов республики (Акушинского, Гергебильского, Гумбетовского, Левашинского, Унцукульского, и Гунибского) выступил руководитель МЧС по РД Нариман Казимагомедов. Сообщает Telegram канал Правительства РД.

Он сообщил, что в результате прохождения ливневых дождей с градом в Дагестане было нарушено энергоснабжение в 60 населённых пунктах с населением более 46 000 человек, автомобильные дороги республиканского, межмуниципального и местного значения получили повреждения и разрушения с кратковременной остановкой движения автотранспорта.

«По состоянию на 10 часов 8 июня без транспортного сообщения остаются 25 населённых пунктов Тляратинского района и 2 населенных пункта Рутульского района. Работы по расчистке дорог планируется завершить к 14 часам» , — заявил Казимагомедов.

В своем выступлении руководитель МЧС по РД обратил особое внимание на то, что у подавляющего большинства граждан отсутствуют правоустанавливающие документы, что, в свою очередь, затрудняет выплаты по компенсации возмещения ущерба.

Выслушав доклад, Абдулмуслимов поблагодарил МЧС по РД за проведенную работу и настоятельно рекомендовал главам МО начать информировать население о необходимости оформления имеющейся недвижимости.

«Мы живем в горной местности, случаются землетрясения, пожары, из-за погодных условий нередко возникают ЧС. И часто при определении ущерба, желая оказать помощь населению, мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Возместить ущерб по потере не зарегистрированной недвижимости мы не можем. Я прошу довести до населения всех городов и районов значимость этого вопроса»,- сказал Абдулмуслимов.