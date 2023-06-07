В Совете Федерации прошли Дни Расула Гамзатова

В этот день в верхней палате парламента было организовано театрализованное представление. Для гостей звучали известные песни на стихи поэта, такие как «Журавли», «Дагестан», «Мой бубен», «По горным дорогам», «Берегите матерей», «Исчезли солнечные дни», а также стихи о Дагестане на родном для поэта – аварском – языке. С экрана транслировался видеофильм о жизни Расула Гамзатова.

Поэтические тексты читали артисты театра ГИТИС. В мероприятии были задействованы прославленные дагестанские коллективы, среди них – ансамбль «Лезгинка», вокальная группа государственного ансамбля песни и танца «Дагестан», солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета, артисты Дагестанской филармонии.

В торжественной части приняли участие Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер России Татьяна Голикова, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава Дагестана Сергей Меликов, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова.

Валентина Матвиенко назвала 100-летие дагестанского поэта событием общероссийского масштаба: «Расул Гамзатов был подлинным художником слова. В его творчестве отразился благородный характер народа Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций.

Расула Гамзатова всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине. Он часто говорил, что у его народа и его книг две матери – родной Дагестан и великая Россия.

И, хотя его произведения были переведены на десятки языков мира, он не уставал повторять, что без великого русского языка, без друзей-переводчиков, он бы оставался «поэтом одного ущелья», – отметила Председатель Совета Федерации.

Она подчеркнула не только поэтический талант Гамзатова, но и его человеческие качества. По словам Валентины Матвиенко, Расул Гамзатович был настоящим патриотом России, чутким и отзывчивым человеком, готовым помочь каждому.

Председатель Совета Федерации, обращаясь к творчеству поэта, напомнила участникам мероприятия о самом известном и, по ее словам, трогательном стихотворении Расула Гамзатова – «Журавли». Оно легло в основу всенародно любимой песни, ставшей символом памяти о погибших героях Великой Отечественной войны.

«Говорят, что человек жив, пока память о нём живёт. И, зная, сколько поклонников таланта Расула Гамзатова живёт и в его родном Дагестане, и по всей России, и во многих других странах мира, уверена, что его мудрость, его замечательные стихи и большие дела останутся в памяти потомков на долгие годы и века», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Отметим, в сентябре текущего года в Дагестане под эгидой Совета Федерации пройдёт девятый Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», на котором особе внимание будет уделено наследию Расула Гамзатова – «поэта аула и планеты».

«Мне сегодня очень приятно здесь находиться и вместе с вами чествовать нашего великого соотечественника – поэта, писателя, публициста, переводчика, общественного и политического деятеля Расула Гамзатова. Его произведения обогатили отечественную литературу колоритом и мудростью народа, который поэт представлял и представляет», – выразила мнение вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия Расула Гамзатова.

Как отметил глава республики, Расул Гамзатович Гамзатов часто называл себя «корреспондентом Дагестанской республики», «полномочным посланником» своего Дагестана.

«Находясь в стенах Совета Федерации, я ощущаю всю значимость этой почетной миссии – представлять Дагестан как родину великого поэта, представителя могучей отечественной литературы», – сказал Сергей Меликов. Глава региона поблагодарил руководство страны за особое отношение и к Дагестану, и к личности Расула Гамзатова, а также за гостеприимный прием и всемерную поддержку празднования 100-летия народного поэта.

«Объездивший множество стран, Расул Гамзатов везде с присущей ему поэтической и гражданской честностью представлял наше многонациональное государство.

Он в своей книге «Мой Дагестан» писал: «Моя тема — родина. Мне не надо ее искать и выбирать. Мы не выбираем себе родину, но родина с самого начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы, форели без быстрой и чистой реки, самолета без аэродрома. Так же не может быть писателя без Родины», – процитировал Гамзатова Сергей Меликов.

Глава региона высоко оценил вклад поэта и как государственного деятеля в укрепление мира и сотрудничества между народами: «Этой великой миссии поэт служил и пером, и словом. Как человек планетарного масштаба он встречался в разные годы с Иосифом Сталиным, Фиделем Кастро, Индирой Ганди, руководителями Советского Союза. Неоднократно встречался с Президентом нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным, из рук которого в 2003 году получил высшую награду страны – орден Святого Андрея Первозванного».

Сергей Меликов напомнил, что главные юбилейные события еще впереди и пригласил всех принять в них участие, в том числе на родине поэта.

«Безусловно, Расул Гамзатович своими стихами и прозой нес в мир красоту и мощь Дагестана, лучшее, что есть в народе, наши незыблемые человеческие ценности, которые в свете известной мировой повестки проходят испытание на прочность.

Сегодня наши мужественные ребята-дагестанцы, воспитанные мудростью таких личностей, каким был Расул Гамзатович, встали на защиту нашей Родины. И сейчас слова бессмертной и легендарной песни «Журавли» звучат особенно пронзительно: они славят их доблесть и мужество, укрепляют веру в нашу Победу!», – сказал глава Дагестана.

«Слово Расула Гамзатова –нематериальное культурное достояние нашего народа, которое хранится и в истории мировой культуры, и за толстыми корешками книг, и в памяти людей», – заявил один из участников мероприятия заслуженный артист РФ и РД, актер Санкт-Петербургского государственного Большого драматического театра Г. А. Товстоногова Михаил Морозов.

Дочь поэта Салихат Гамзатова провела для делегации экскурсию по тематической выставке, которая позволила ближе познакомиться с творчеством дагестанского поэта. В экспозицию вошли архивные фотографии, книги, аудиозаписи и видеоматериалы, книги. Более того, посетители могли по QR-коду получить доступ к электронным книгам и аудиозаписям произведений поэта.

«Сегодняшняя экспозиция дарит нам уникальную возможность прикоснуться к миру и творчеству великого мастера, увидеть прекрасный Дагестан, родное селение Расула Гамзатова Цада́, проследить удивительный, насыщенный яркими событиями и интересными встречами путь поэта – от первых литературных опытов до всенародного признания», – прокомментировала Валентина Матвиенко и поблагодарила за организацию Дней Расула Гамзатова всех, кто принимал в этом непосредственное участие.

Завершилось мероприятие церемонией гашения марки «100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова», выпущенной специально к вековому юбилею мастера слова.

В памятном гашении участвовали Валентина Матвиенко, Татьяна Голикова и Сергей Меликов: были подписаны конверты первого дня и проставлены оттиски специального сувенирного штемпеля на новом государственном знаке почтовой оплаты. Конверты поступили в обращение в количестве 120 тыс. экземпляров. На почтовой марке изображен портрет Расула Гамзатовича Гамзатова на фоне гор и летящие журавли.

Напомним, указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта подписал Президент России Владимир Путин. Глава государства был знаком с Расулом Гамзатовым, президент называет поэта замечательным человеком и часто приводит его творчество в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Большое внимание мероприятиям по празднованию юбилея поэта уделяет глава Дагестана Сергей Меликов. Напомним, они проходят во многих регионах нашей страны. К этой дате приурочены выставки, концерты, творческие встречи.

Расул Гамзатович Гамзатов – выдающийся поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт Дагестанской АССР. Начал писать стихи, когда ему было 9 лет. Первая книга на родном языке вышла в 1943 году. На аварский он переводил классическую и современную русскую литературу. Произведения самого Гамзатова переведены на десятки языков народов России и мира.