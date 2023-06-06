В ней также приняли участие первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев, Первый вице-спикер Народного Собрания РД Юрий Левицкий и члены Правительства Республики Дагестан.

Открыл переговоры Ильяс Умаханов, который поприветствовал гостей от имени Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, а также пожелал присутствующим плодотворной работы.

В свою очередь, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в своем приветственном слове выразил уверенность, что встреча придаст новый импульс процессу активизации взаимовыгодных связей между Республикой Дагестан Российской Федерации и Республикой Узбекистан по всем социально-экономическим направлениям.

«Приветствую вас на благодатной гостеприимной земле Дагестана. Для нас очень важно сохранять и укреплять сотрудничество с республиками постсоветского пространства, с которыми нас связывают как духовные, так и культурные, языковые и исторические ценности.

Узбекистан на протяжении многих лет является одним из ведущих партнеров Республики Дагестан, как в сфере гуманитарного, так и в торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот между нашими регионами в 2022 году вырос на 80 % в сравнении с 2021 годом, а экспорт увеличился более чем в 2 раза. У нас есть все возможности для дальнейшего развития и укрепления двусторонних торгово- экономических отношений», - обратился к делегатам Абдулмуслимов.

Далее он обозначил перспективные направления сотрудничества между Дагестаном и Узбекистаном, а в качестве приоритетных премьер отметил: поставку продукции стекольной и легкой промышленности, мебели, электромеханического оборудования, крупного и мелкого рогатого скота, рыбы, мяса птицы, минеральной и столовой воды.

«На сегодняшний день многие наши предприятия уже являются действующими экспортерами и имеют большое желание и возможности для расширения сотрудничества, в том числе предусматривающих строительство плодоовощехранилищ, теплиц и создания мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», - добавил Абдулмуслимов.

Вместе с тем он отметил, что в деле укрепления добрососедских отношений между народами Республики Дагестан Российской Федерации и Республики Узбекистан важную роль играет – гуманитарное сотрудничество.

«Предлагаю рассмотреть возможность взаимного участия представителей Дагестан и Республики Узбекистан в туристских выставках, форумах, фестивалях и других мероприятиях, способствующих укреплению нашего добрососедства.

Стоит также отметить, что одним из важных аспектов развития наших связей остается – научно-образовательное и культурное сотрудничество между ВУЗами, взаимодействие институтов гражданского общества и общественных объединений Республики Дагестан и Республики Узбекистан, а также сотрудничество в сфере духовно просветительской деятельности», - заключил он.

Выслушав премьер-министра, Садык Сафаев отметил, что Дагестан последние годы устойчиво развивается, в частности, он отметил инвестиционную деятельность, которая ведется в республике, несмотря на существующие внешние и внутренние сложности.

После этого он перешел к результатам, которые достигнуты в сфере экономического развития в Узбекистане.

«В Узбекистане за последние несколько лет проведена очень большая работа по трансформации. Под руководством Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева осуществляется широкая, масштабная программа мер для того, чтобы сделать Республику Узбекистан конкурентоспособной, с устойчивым развитием. Меняются принципы государственного правления – они приближаются к людям, становятся более открытыми.

Наблюдается рост инвестиций. За последние 5-6 лет экономика Узбекистана выросла на четверть, если ВВП в 2016 году был чуть больше 50 млрд, то сегодня это уже свыше 82 млрд, а в ближайшие 5 лет мы планируем довести цифру до 150 млрд долларов США. Это произошло за счет раскрепощения экономики, усилилась роль частного предпринимательства в негосударственном секторе. За 4 года количество предприятий МСП увеличилось в 4,5 раза. Все больше доля промышленности и производства продукции с добавленной стоимостью, повышается доля сервиса и передовых технологий. При этом надо отметить, что этому способствуют принятые Правительством Узбекистана меры по улучшению инвестиционного климата, бизнес климата.

Еще хочу сказать, что бизнесмены, которые приезжают в Узбекистан, могут за день-два решить все вопросы, связанные с открытием бизнеса, и для меня это очень важно, так как это показывает, что принятые меры работают», - поделился Садык Сафаев.

От Народного Собрания РД делегацию Узбекистана поприветствовал Юрий Левицкий. Он напомнил, что взаимоотношения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Республикой Узбекистан осуществляется на основе межгосударственного документа стратегического сотрудничества.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев уделяют особое внимание динамичному развитию сотрудничества наших стран», - подчеркнул Левицкий.

Далее стороны детально обсудили план дальнейшего сотрудничества.

После официальных переговоров состоялось Восьмое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.