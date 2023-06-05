О том, как будет организована эта работа, говорили на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахмана Махмудова.

Как прокомментировал вице-премьер, работу по уточнению численности необходимо провести в максимально сжатые сроки для дальнейшего принятия решения по рациональному использованию трудовых ресурсов в рамках подготовки к обсуждению этого вопроса на предстоящем совещании у Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как указал Махмудов, уточненные данные позволят оценить реальную ситуацию с занятостью населения, определить в каких направлениях наблюдается нехватка профильных специалистов и так далее.

Абдурахман Махмудов дал ряд поручений органам исполнительной власти. В частности, он поручил Минпромторгу РД провести анализ количества вакансий на промышленных предприятиях, потребности в специалистах по каждому муниципалитету, Минсельхозпроду РД – провести анализ занятости населения по каждому направлению хозяйствования, а Минтруду РД – провести сплошную проверку численности учителей, врачей, предприятий и торговых организаций, уточнить число мигрантов, а также провести анализ динамики снижения регистрированной безработицы в разрезе каждого муниципального образования.