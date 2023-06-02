В информационном пространстве распространилась информация о том, что якобы жителей Избербаша заставляют покупать воду за свой счет, а информация о прорыве трубы является «мифом». Сообщается, что с точки забора в селе Уллубийаул Карабудахкентского района осуществляется набор воды в цистерны для последующей продажи уже жителям Избербаша.
Стоит подчеркнуть, что эта информация не соответствует действительности и является очередным фейковым вбросом.
Ситуацию прояснил глава администрации села Уллубиайаул Руслан Абуев.
Он рассказал, что на указанном участке забор воды осуществлялся исключительно для жителей села Уллубийаул, которые в результате аварии также остались без воды.
По этой причине администрацией села было принято решение организовать подвоз воды населению с территории насосной станции, на которой функционирует резервный резервуар с водой, предназначенный только для подпитки населенного пункта.
Также прокомментировал и дал разъяснения по данной ситуации директор Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения РД Магомедгаджи Шапиев, который отметил, что в период с 25 по 31 мая на различных участках водовода «Каспийск -Избербаш» произошло 12 крупных аварий.
Он пояснил, что для того, чтобы устранить их, необходимо было приостанавливать работу насоса, чтобы специалистам был предоставлен доступ на устранение прорыва и утечки. По этой причине жители Избербаша и ряд населенных пунктов Карабудахкентского района столкнулись с перебоями воды.
По его словам, данный водовод находится в аварийном состоянии и в конце прошлого года он был передан Единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения при консолидации имущества в рамках госпрограммы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.
По нему проведено техническое обследование и совместно с Минстроем РД проработан вопрос включения в федеральную программу на 2024 год для проведения замены и реконструкции поврежденного отрезка трубы.
В целях выяснения и устранения аварий проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками территориального отдела МВД по Карабудахкентскому району, а после проведено предметное совещание с главой Карабудахкентского района, в ходе которого принята «дорожная карта» по ликвидации аварий.
На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы завершены, система водоснабжения в городе налажена. Поступление необходимого объёма воды на входе в городе составляет более 650 кубов. Наполняются резервуары, установленные в городском водоканале, и определенный запас воды будет набран уже в течение этой ночи и с 3 июня в полном объёме вода будет подаваться в дома избербашцев.
На водоводе «Каспийск -Избербаш» устраняют крупную аварию
- Автор Шахри
- 02 июня, 2023. Пятница 21:08
Жители Избербаша столкнулись с перебоями воды из-за крупной аварии и прорыва магистрального водовода «Каспийск-Избербаш», из-за чего не только г. Избербаш, но и ряд населенных пунктов Карабудахкентского района временно остались без питьевой воды.
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