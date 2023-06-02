В режиме видеоконференцсвязи новый объект был продемонстрирован заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру просвещения РФ Сергею Кравцову, которые поприветствовали регионы, участвующие в марафоне.

Дошкольное учреждение в этом районе республиканской столицы ждали давно - Махачкала расширяется, появляются новые дома, растет число горожан.

Строительство ГБДОУ РД «Колобок» начато в 2021 году, генподрядчиком выступило ФГУП «ГВСУ-4», субподрядчиком - ООО СК «А-Строй».

В двухэтажном здании созданы все условия для дневного пребывания детей, предусмотрено деление на 4 группы по возрастным категориям детей от 2 месяцев до 7 лет. Здание оборудовано залом для физкультурно- музыкальных занятий, кружковым классом, а также пассажирским лифтом, обеспечивающим размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

Торжественная церемония открытия началась с перерезания символической красной ленточки.

Выступая перед гостями мероприятия, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил собравшихся с наступлением летних дней и с Днем защиты дете

«Дети – цветы нашей жизни, наше будущее и наше настоящее. В этот день, в первую очередь, слова особой благодарности хочу адресовать всем матерям, которые заботятся о своих детях. Всем отцам, бабушкам и дедушкам, которые безумно любят и поддерживают своих внуков. Мне очень приятно, что именно в такой праздничный день у нас есть возможность открыть новый детский ясли-сад. Пусть он принесет нашим детям только радость. Родителям желаю здоровых и счастливых детей. Пусть крепкими будут семейные узы! Поздравляю всех с этим знаменательным днем! В добрый путь!»,- сказал Абдулмуслимов.

Премьер-министр Дагестана также отметил, что сегодня в стране торжественно открывают свои двери 19 объектов дошкольного образования, 6 из которых – на территории Дагестана (в Махачкале, микрорайоне Ипподром, Хасавюрте, Буйнакске, с. Кафыр-Кумух Буйнакского района, с. Ботаюрт Хасавюртовского района).

«Это в очередной раз показывает, какое внимание уделяется сегодня вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста в республике и тот колоссальный объем работ, который ежегодно выполняют наши подрядные организации»,- добавил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава кабмина подчеркнул, что воспитанниками детского сада могут стать самые маленькие - работающие родители при необходимости могут отдать в детский сад свое чадо уже в двухмесячном возрасте.

Далее глава дагестанского кабинета министров осмотрел помещения детского сада, пообщался с коллективом учреждения и выслушал пожелания родителей детей.

В ходе общения с воспитанниками детсада Абдулмуслим Абдулмуслимов имел возможность оценить талант юных махачкалинцев. Так, на традиционный вопрос от премьера «кто знает стихотворение Расула Гамзатова?» откликнулась четырехлетняя Халима Арадахова. «Журавлей», как оказалось, Халима учила более полугода назад, и сегодня без подготовки рассказала его без запинки. А 5-летний Мухаммад Абдулазизов смог порадовать гостей чтением нашида.

В завершение Абдулмуслим Абдулмуслимов подарил детям музыкальную цифровую технику для актового зала.

После торжественной части дети погрузились в развлекательную программу, для них также были подготовлены и вкусные угощения.