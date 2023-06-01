Дагестан принял участие во Всероссийском марафоне открытия новых детских садов

В День защиты детей глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев в торжественной обстановке открыли детский сад № 36.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 200 мест, стало одним из шести новых садов, которые распахнули свои двери 1 июня в республике.

Работу начали дошкольные учреждения в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, в селах Буйнакского и Хасавюртовского районов. Все они возведены в рамках нацпроекта «Демография».

«Новый детский сад сделает комфортней жизнь сотен жителей микрорайона «Ипподром», включая семьи личного состава Каспийской флотилии, военнослужащих, находящихся сегодня в зоне проведения специальной военной операции, – сказал Сергей Меликов на открытии дошкольного учреждения. – Это сбывшаяся мечта многих родителей и детей. Очень радует, что здесь созданы все условия для развития интеллектуальных, художественных, музыкальных и физических способностей детей».

Наличие в учреждении специалистов узкого профиля, по словам Сергея Меликова, расширит возможности для занятий с детьми, имеющими особенности здоровья. По такому принципу, с учетом самых современных требований, добавил глава республики, сегодня строятся все детские сады в регионе.

Он подчеркнул, что Дагестан в последние годы лидирует по количеству возводимых объектов образования среди субъектов страны.

«Всего до конца текущего года будут построены около 50 объектов образования. Так что дагестанских ребят ждёт ещё немало подобных торжественных событий», – сказал глава Дагестана.

Позитивных изменений республика добилась, прежде всего, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, подчеркнул он. Глава региона поблагодарил главу государства, Правительство России, и в частности Минпросвещения, за постоянное внимание к Дагестану, а Минобороны – за реализацию проектов по строительству объектов образования.

Педагогам Сергей Меликов пожелал успешной работы в новом учреждении: «Уверен, что ваша доброта, неиссякаемая энергия и педагогическое мастерство превратят каждый день, проведенный в детском саду, в день радости! От всей души желаю, чтобы в этих стенах всегда звучал детский смех! Пусть все малыши Дагестана растут счастливыми и в будущем станут гордостью своих родителей и страны!».

Замминистра просвещения России Андрей Николаев похвалил Дагестан за проводимую работу по строительству соцобъектов.

«В республике строится наибольшее количество объектов образования в стране по нашим национальным проектам. Это свыше 70 школ, почти 60 детских садов. 51 детский сад в регионе уже открыт. Остальные будут сданы до конца этого года. В целом по стране за период реализации нацпроектов открыто 1623 детских сада. Отрадно, когда ты видишь результат этой огромной деятельности. Только тогда, наверное, ощущаешь масштаб работы, который был сделан», – отметил он.

По завершении торжественной части Сергей Меликов и Андрей Николаев осмотрели новое учреждение. В двухэтажном детском саду предусмотрены медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы. Сад обустроен ярким и современным оборудованием. Глава Дагестана не оставил новоселов без подарка и передал садику проектор.

В этот праздничный день Дагестан стал частью Всероссийского марафона открытия новых детских садов Минпросвещения РФ. Всего в Международный день защиты детей в России были открыты 19 дошкольных учреждений и большая их часть – в Дагестане.

На связи с республикой в режиме ВКС были вице-премьер России Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дети – это наше будущее, наша надежда. И мы с вами продолжаем работу для создания лучших условий для их роста и развития. Президентом страны поставлена задача – обеспечить 100% доступность дошкольного образования до конца 2023 года. На это направлен национальный проект «Демография». С 2018 по 2023 год на эти цели было предусмотрено 166 млрд руб. Сегодня доступность дошкольного образования от 2 месяцев до 7 лет составляет в среднем по России 99,6%. Это хороший показатель. Выполнение мероприятий продолжается», – заявила Татьяна Голикова.

Неоценима, по ее словам, роль воспитателей, которые трудятся в сфере образования. «Более 500 тысяч человек делятся своими умениями и знаниями с нашими детьми. Хочу от всей души сказать вам большое человеческое спасибо!», – обратилась вице-премьер России к педагогам.

«Это большой праздник для жителей республики. Это долгожданные детсады. Мы практически ежедневно были на связи с Сергеем Алимовичем, делали всё возможное, чтобы сегодня эти учреждения открыть!», – сказал в свою очередь глава Минпросвещения России.

Сергей Кравцов отметил, что с 1 сентября 2023 года все детсады будут работать по единой федеральной программе дошкольного образования, используя лучшие методики и технологии воспитания и развития. «Традиционные ценности закладываются в самом раннем возрасте. Поэтому мы стараемся приобщать детей к таким понятиям как крепкая семья, уважение к старшим, бережное отношение к природе уже с детского сада», – подчеркнул он.

«Сегодня здесь, как и во всех детских садах, которые открываются, царит совершенно непередаваемая детская энергетика и настоящая праздничная атмосфера. Помимо других уникальных особенностей, Дагестан характеризуется еще и тем, что дети здесь составляют почти 30 % всего населения республики. И потому строительство объектов образования в регионе – это действительно государственная задача», – прокомментировал замминистра просвещения страны Андрей Николаев.

«У нас сегодня большое «новоселье»: около тысячи детей пойдут в новые детские садики. В этом году мы планируем открыть около полусотни объектов образования и отремонтировать около 140 школ. Для Дагестана это очень серьезная задача, и её решением мы закрываем многолетние проблемы», – выразил уверенность глава региона.

Возможность передать свои впечатления была предоставлена и виновникам торжества. Маленькая Асият Маллаева поблагодарила старших за красивый детский сад и прочла произведение Расула Гамзатова «Мой Дагестан».

Присоединились к марафону участники мероприятия из детских садов Ставропольского края, Тверской области, Адыгеи, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.