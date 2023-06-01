Как ранее сообщалось, глава кабинета министров планирует лично ознакомиться с деятельностью ряда медучреждений региона республики.

Премьер-министр обошел несколько отделений больницы, побеседовал с пациентами и коллективом учреждения, изучил проблемные вопросы и возможности их решения.

Отдельно глава кабмина осмотрел корпус строящегося Центра ядерной медицины, расположенного на базе учреждения.

Как рассказал врач-рентгенолог Борис Кесаев, «Центр ядерной медицины г. Махачкала» будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

Это позволит на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, выявить новообразование размером до 3 миллиметров. Важным плюсом ПЭТ/КТ является то, что одно единственное исследование позволяет за 15-20 минут выявить очаги опухолевого процесса. Указанная диагностика будет проводиться как при первичном обращении пациента, так и больным после проведенного лечения в целях осуществления контрольных мероприятий.

Двухэтажное здание строится в рамках государственно-частного партнерства. Реализацию инвестпроекта осуществляет ГК «МедИнвестГрупп», занятая созданием и развитием проектов ядерной медицины в сфере здравоохранения.

«В настоящее время в центре завершаются отделочные работы, до конца июня завершатся и все строительные. Далее объект должен будет пройти инспекцию Ростехнадзора, получить лицензию, после чего будет готов к открытию», - рассказал премьеру Газиявдибир Мусаев.

В рамках визита Абдулмуслим Абдулмуслимов пообщался и с больными диализного центра. Обновленный центр гемодиализа, оснащенный десятью новейшими аппаратами, был открыт в Республиканской клинической больнице в прошлом году.

По словам главврача, самое важное в процедуре – качественные диализаторы. Также в больнице установили многоуровневую систему очистки дистиллированной воды для диализа, аналогов которой нет в республике. Помимо этого, в отделении нефрологии есть своя реанимация.

Больница дополнительно смогла принять на гемодиализ 60 пациентов, каждый из которых в среднем в год получит 125 сеансов гемодиализа.

В ходе беседы с премьером пациенты позитивно оценили условия, созданные в новом здании центра. Вместе с тем, они попросили его помочь с транспортом, так как для регулярных поездок в центр нередко приходится пользоваться услугами такси.

Подводя итоги выезда, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил заместителю Председателя Правительства РД Абдурахману Махмудову совместно с министром здравоохранения Дагестана Татьяной Беляевой проработать варианты решения озвученных проблем и взять на контроль своевременную сдачу центра ядерной медицины.