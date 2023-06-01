Глава Дагестана с рабочей поездкой посетил Дербент и Дербентский район

Вчера, 31 мая, глава Дагестана Сергей Меликов побывал с рабочей поездкой в Дербенте и Дербентском районе. Он ознакомился с ходом строительства социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, а также реализацией инвестиционных проектов.

В поселке Белиджи руководитель республики посетил один из местных песчаных карьеров, который в ближайшее время завершает свою работу.

«Самое главное сейчас – рекультивация земель. Наше дальнейшее взаимодействие будет зависеть от того, насколько качественно Вы всё это сделаете», – обратился Сергей Меликов к руководителю предприятия.

В этом же населенном пункте глава региона, сделав незапланированную остановку у местного годекана, пообщался с жителями. Белиджинцы озвучили руководителю республики ряд пожеланий, в том числе по ремонту дороги, электроснабжению села и строительству детских площадок.

Сергей Меликов дал поручения по каждой озвученной просьбе.

Проектирование дороги поручено Минтрансу, электроснабжение взяли на контроль в Минэнерго, а помимо детских площадок, в селе создадут условия для спортивной молодежи.

Далее глава региона побывал в строящемся парке «Патриот» в пригороде Дербента. Это место уже известно дагестанцам и гостям республики благодаря установленному здесь единственному в мире ракетному экраноплану «Лунь».

«Каспийский монстр» – далеко не единственный экспонат парка, который заинтересует увлечённых военным делом. Здесь установят уникальные образцы советского вооружения, боевой техники и авиации. По инициативе Сергея Меликова на территории откроют музей. Кроме того, планируется создание зон для военно-тактических игр, интерактивных и спортивных площадок, палаточного городка. В проекте предусмотрены также развлекательный комплекс и прогулочные зоны для семейного отдыха.

Глава Дагестана внимательно выслушал доклад о ходе проводимых работ и высказал ряд пожеланий, в том числе по организации музея.

В рамках поездки Сергей Меликов принял участие в торжественной церемонии открытия при филиале Азербайджанского государственного экономического университета Центра к 100-летию Гейдара Алиева.

Здесь представлены эксклюзивные фотографии и книги. В Центре планируют проводить досуговые и образовательные мероприятия. Особое внимание уделено дружеским отношениям двух стран.

Глава республики осмотрел экспозицию и оставил первую запись в книге почётных гостей музея. «Этот день олицетворяет долгую и нерушимую дорогу дружбы между Дагестаном и Азербайджаном», – написал Сергей Меликов.

Отметим, дербентскому филиалу одного из крупнейших вузов Азербайджана более 30 лет. Университет предоставляет льготы для детей из малообеспеченных семей, а с этого года поступить в филиал на льготной основе смогут участники СВО и их родные.

При этом в планах вуза расширить перечень образовательных программ, учитывая кадровые потребности региона. В том числе учебное заведение намерено готовить специалистов для таких сфер, как туризм и информационные технологии.

Среди других строящихся социальных объектов Сергей Меликов оценил и готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Дербенте.

Он оснащен легкоатлетическими дорожками, спортивным и тренажерным залами, зрительскими трибуны и раздевалками. Одновременно комплекс смогут посещать более 50 воспитанников спортивных школ города.

Насыщенная рабочая программа продолжилась ознакомлением с ходом строительства объездной дороги вокруг Дербента.

Проект позволит разгрузить федеральную автодорогу «Кавказ» на въезде и выезде из города. Это улучшит транспортную ситуацию в древнем городе, прежде всего, перенаправив транзитный поток за пределы жилых кварталов.

Протяженность дороги с капитальным асфальтобетонным покрытием – 3,6 км. Подрядной организацией выполнено восстановление и закрепление трассы, переустройство коммуникаций, устройство подпорных стен. На мосту завершено устройство опор на буронабивных свайных фундаментах, проведены другие строительно-монтажные работы.

В Дербенте реализуется ещё один масштабный проект – строительство Дворца спорта на 2,5 тыс. мест. Глава Дагестана на месте изучил ход работ.

Комплекс будет включать в себя бассейн, многофункциональные залы и универсальный атриум для проведения форумов и мероприятий. В нем планируется проводить тренировки по единоборствам и игровым видам спорта.

Монолитные работы завершены, проводится монтаж водоснабжения и водоотведения.

Сергей Меликов побывал также в отремонтированном Детском кадетском корпусе.

Капитальный ремонт проводился в рамках республиканской госпрограммы по комплексному территориальному развитию города. Здесь заменена кровля, обновлены внутренние и наружные коммуникации, полы, потолки, двери и окна, установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, благоустроена территория, появился спортивный городок. Подана заявка на оснащение корпуса оборудованием.

В Дербенте Сергей Меликов встретился с родными Владислава Вердиханова, участника специальной военной операции.

Глава республики пообщался с родителями Шесин и Кистаман Вердихановыми, поинтересовался здоровьем и имеющимися проблемами.

«Мои дети воспитаны как патриоты, так же, как и воспитывали меня. Если потребуется, и я готов защищать свою Родину. Здоровье мне позволяет, разбираюсь в технике и во многих других вопросах. Всегда готов быть полезным!» – заявил бывший офицер Советской Армии, 72-летний Шесин Вердиханов.

Отец семейства поблагодарил за внимание главу региона. Он признался, что визит руководителя республики запомнит надолго.

«Это вам спасибо за воспитание таких детей. Знаю, что оба ваших сына военнослужащие. Владислав же с 2014 года защищает сначала Донбасс, а теперь и всю Россию. Это ваша заслуга. Мы понимаем, что для супруги, которая осталась здесь с тремя детьми, – это тяжелая ноша. Но мы обязательно будем вам помогать. Здоровья всем, терпения, и пусть ребята вернутся домой с Победой!» – сказал Сергей Меликов.

Глава Дагестана передал детям подарки, поинтересовался успехами в учёбе и пожелал дальнейших достижений.

По поручению Сергея Меликова внимание уделят и бабушке военнослужащего. Мать-героиня проживает в Табасаранском районе и скоро отметит свое 90-летие.

Помимо прочего, в древнейшем городе России Сергей Меликов оценил масштаб изменений на обновлённой площади Свободы и возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

Площадь Свободы – одна из главных точек притяжения жителей и гостей Дербента. На площади установлены новые бордюры, опоры освещения и малые архитектурные формы, уложена гранитная плитка. На территории обустроен амфитеатр, сооружены лестницы и съезды для колясочников.

В ходе работ был выявлен объект исторического наследия 11-12 веков. Специалисты сохранили уникальную находку, сейчас над ним установлен стеклянный триплекс. Недавно на площади высадили 200 крупномерных деревьев и 1000 кустарников.

По итогам поездки глава региона провел с руководством муниципалитета совещание. Сергей Меликов высоко оценил проводимую в городе работу и дал протокольные поручения, связанные с его дальнейшим развитием. В Дербенте, подчеркнул руководитель республики, реализуются масштабные проекты, которые не только создадут комфортные условия для местных жителей, но и сделают исторический центр Дагестана еще более привлекательным. Сергей Меликов поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова за оказываемую поддержку.