Дагестанка победила во Всероссийском конкурсе школьников «Портрет Эрмитажного кота»

Выставка работ победителей состоялась 27 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Конкурс вызвал большой интерес среди детей по всей России, в нем приняли участие десятки тысяч юных авторов в возрасте от 6 до 18 лет. 55 победителей получили возможность приехать в Санкт-Петербург на несколько дней. Ребята посетили концерт «Классика на Дворцовой» в честь 320-летия Санкт-Петербурга, получили подарки и призы от членов жюри и партнеров проекта. В число победителей вошла ученица Маджалисской школы из Республики Дагестан Амина Алиева. «О конкурсе “Эрмитажного кота” я узнала от своего классного руководителя и советника по воспитанию Мускаевой Луизы Сулеймановны. Она подтолкнула меня к участию в данном конкурсе. Так как участников со всей страны было очень много, я, конечно, сомневалась. Но Луиза Сулеймановна верила в мой талант и поддерживала всячески. Мой класс также здорово меня поддержал. В Санкт-Петербурге я была в первый раз, но могу сказать с уверенностью, что впечатления об этом городе останутся надолго. Атмосфера на самом мероприятии была очень волнительная и интригующая. Нас поздравляли известные люди страны и вручили нам памятные подарки. Я горжусь собой, и на это есть причина — я смогла прославить свой край. Свой маленький, но такой родной дом. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и верил в мои силы. А также организаторов этого замечательного и вдохновляющего конкурса. Отдельное спасибо РДДМ, которое дает возможность детям проявить себя и свои таланты», — рассказала победительница конкурса Амина Алиева.



