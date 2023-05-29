ДОМ.РФ предлагает новые возможности для комплексного развития Дагестана

Речь шла о расширении сотрудничества: делегация Института развития в Махачкале представила региональным властям и инвесторам полный спектр механизмов для развития жилищной сферы и стимулирования строительной отрасли.

Один из инструментов – реализация неиспользуемых федеральных земель через аукционы ДОМ.РФ. Уже 2 июня будут подведены итоги торгов по проекту комплексного развития территории (КРТ) в пос. Ленинкент (Махачкала). На участке площадью 20,7 га планируется строительство до 100 тыс. кв. м жилья средней этажности с необходимой инфраструктурой. Проект планируется реализовать в течение 10 лет с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ. Заявки принимаются до 29 мая.

«У ДОМ.РФ и Республики Дагестан общие цели – развитие качественного предложения жилья путем комплексного развития территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой. Уже налажено взаимодействие по формированию комфортной городской среды и жилищному строительству: Банк ДОМ.РФ первым профинансировал строительство жилого комплекса в Каспийске. Сейчас на повестке – расширение сотрудничества в сфере поддержки туристической и лифтовой отраслей, реализация ранее достигнутых договорённостей», – отметила директор регионального развития ДОМ.РФ Софья Пуликовская.

На рассмотрении Института развития находится проект финансирования создания объектов дорожной инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ, планируется реализация новых объектов федерального имущества.

«Визит в республику представителей ДОМ.РФ – продолжение договорённостей, достигнутых на встрече с генеральным директором Института развития Виталием Мутко в Москве. Комплексное развитие территорий, решение проблем в сфере градостроительства и землепользования, использование эффективных механизмов и инструментов – единственный путь, который позволит перейти к цивилизованной модели в строительстве. Это то, что сегодня необходимо при развитии Махачкалинско-Каспийской агломерации. ДОМ.РФ для нас – ключевой партнёр в решении этих вопросов», – сказал глава Дагестана.

В рамках рабочей поездки представители ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ посетили будущую стройплощадку в пос. Ленинкент, рассказали застройщикам о поддержке, оказываемой инвесторам, участвующим в торгах ДОМ.РФ. Подобные встречи и обмен опытом с дагестанскими коллегами планируется сделать регулярными.