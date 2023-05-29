Глава Дагестана и замминистра экономического развития России обсудили создание в республике Всесезонного туристско-рекреационного комплекса

В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти республики, представители Минэкономразвития страны, а также целого ряда федеральных и региональных ведомств, задействованных в этой работе.

Обсудили не только ход реализации мероприятий по Каспийскому прибрежному кластеру, но и в целом развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны, созданной в регионе. В нее включены территории таких муниципальных образований, как Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский и Магарамкентский районы.

Напомним, этим ключевым для региона вопросам было посвящено первое заседание рабочей группы, созданной Правительством РФ, по развитию туризма на территории Дагестана, которое прошло в апреле этого года в Минэкономразвития России.

«Огромный потенциал Дагестана в этом направлении очевиден. И сегодня по количеству гостей, посетивших регион, республика ставит свои исторические рекорды: 60 самолетов ежедневно в аэропорту Махачкалы. Вместе с тем понятно, что этот рост пока происходит скорее на базе традиций гостеприимства, чем на экономической основе. Во избежание туристического коллапса, нам надо ускориться с проектированием и строительством новых объектов, чтобы регион мог достойно принимать растущий турпоток и предлагать качественный, безопасный, клиентоориентированный отдых», – заявил Сергей Меликов и поблагодарил Министерство экономического развития России за включенность в эту работу и поддержку инициатив региона.

Сергей Назаров согласился с позицией главы Дагестана и обозначил первые шаги, которые сделаны в части развития нового туристического кластера:

«Нам действительно надо торопиться, турпотоком, который набирает обороты в республике, однозначно надо управлять. Для этого в текущем году планируется начать проектные работы, в следующем – строительно-монтажные работы по инженерной инфраструктуре. Нам надо актуализировать перечень резидентов, которые готовы там размещаться, чтобы мы могли определиться с объемом необходимых ресурсов воды, газа, электроэнергии, водоотведения. После чего мы достаточно быстро сможем приступить к реализации совместных проектов и получить результат», – сказал федеральный руководитель.

Об исполнении комплекса мероприятий по развитию Каспийского прибрежного кластера и в целом туристско-рекреационной особой экономической зоны (ОЭЗ) рассказал руководитель регионального минтуризма Эмин Мерданов.

На сегодняшний день уже проведена большая работа по инвентаризации земель, входящих в ОЭЗ. Вносятся изменения в Схему территориального планирования Дербентского района. При этом арендаторы большинства участков намерены стать резидентами и реализовать свои проекты согласно разработанному мастер-плану.

Одновременно проведена инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры, получены заключения по техническому обследованию зданий и сооружений, по объектам линий электропередач, водопровода, газопровода, расположенных в границах особой экономической зоны.

В настоящее время решаются вопросы, связанные с актуализацией сведений о местоположении автомобильной дороги и изменением границ береговой линии Каспийского моря.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, комментируя, предложил как можно скорее определиться со всеми потенциальными резидентами, чтобы в самое ближайшее время прийти к четкому пониманию, как формировать кластер. «В рамках концепции проектировщики подготовили предложения по сетям, инженерии, и нам нужна обратная связь, в том числе с ресурсоснабжающими организациями, чтобы перейти к проектированию», – сказал он.

Андрей Юмшанов и председатель совета директоров градостроительного института «Мирпроект» Андрей Шишкин презентовали проект концепции развития Каспийского прибрежного кластера.

Он предусматривает более 12 тысяч мест размещения. Это гостиницы от трех до пяти звезд, санатории, спортивно-развлекательные комплексы, культурно-познавательные объекты, набережная протяженностью 6 км и яхтенная марина, 142 гектара зеленой зоны и 22 га пляжной. В результате планируется создать свыше 7 тысяч рабочих мест.

Частью большого курортного проекта стал Всероссийский детский центр «Дагестан». Он будет создаваться поэтапно и на первом этапе на площади 90 га сможет принимать не менее 1125 детей. Здесь, помимо спальных корпусов, спортивных объектов, объектов досуга и развлечения, большое внимание будет уделено созданию многофункциональных образовательно-развивающих комплексов. Кроме того, планируется связать Всероссийский детский центр и Каспийский прибрежный кластер большой парковой зоной. Размещение центра вблизи особой экономической зоны не только позволит сократить расходы на подводящую инфраструктуру, но и обеспечит детям возможность ежедневных познавательных экскурсий по историческим объектам.

О развитии инженерной инфраструктуры Всесезонного туристско-рекреационного комплекса и всероссийского детского центра «Дагестан» проинформировали министр транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Салавов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов, представители филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и градостроительного института «Мирпроект».

В частности, речь шла о газо-, электро- и водоснабжении, водоотведении и транспортной инфраструктуре.

Так в рамках двух проектов предлагается строительство и реконструкция с расширением автомобильных дорог общей протяженностью почти 33 км.

Газоснабжение инвестиционных объектов предполагается обеспечить за счет строительства подземного полиэтиленового газопровода протяженностью 8,5 км.

На данный момент прорабатываются вопросы водоснабжения и водоотведения. В частности, в проекты заложены земельные участки под строительство очистных сооружений, подготовлен план соответствующих сетей. «Требования к этому вопросу очень жесткие. Нечистой воды в пределах пляжной зоны, где купаются дети, быть не должно», – подчеркнул Андрей Шишкин.

«Самая главная задача для нас – синхронизация усилий. Нам надо четко прописать график выполнения мероприятий и следовать ему. Я напоминаю, что обсуждаемые сегодня вопросы – это поручение президента, и затягивать с их решением нельзя. Шаги мы наметили, нужно приступить к их реализации, начав с инфраструктуры, без которой проекты невозможны. Об этом должны помнить и ресурсоснабжающие организации, которые обеспечивают техприсоединение», – нацелил коллег на работу глава Дагестана.

«Если мы сформируем технические задания по всем объектам и с июля месяца начнем проектные работы, то на следующий год сможем выйти на площадки и заняться строительством», – подытожил Сергей Назаров.