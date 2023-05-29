Международная богословская конференция прошла на крепости «Нарын-кала» в городе Дербенте

Международная богословская конференция «Религия в современном информационном пространстве: национальные и интернациональные аспекты» состоялась сегодня в Дербенте в рамках X Международного межрелигиозного молодежного форума, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Дагестанского гуманитарного института.

Мероприятие прошло сегодня, 28 мая, на цитадели «Нарын-кала», в котором приняли участие гости из-за рубежа, представители органов государственной власти, научная интеллигенция, общественность.

Открыл конференцию министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. Он передал приветствие участникам конференции и форума от имени Главы Дагестана Сергея Меликова и отметил, что проведение конференции в древнем городе Дербенте примечательно, поскольку город является колыбелью цивилизаций, историческим центром распространения религиозных и культурных ценностей народов Дагестана.

«Здесь всё сплетено: и исторические, и духовные, и нравственные корни в одно целое. Это город трех религий. В Россию все они пришли именно из города Дербента. Поэтому очень символично, что конференция и этот форум проходят именно здесь. Всевышний дал нам сегодня эту возможность», – цитирует пресс-служба Муслимова.

С приветствием выступил заместитель муфтия РД Ахмад Магомедов. Он передал приветствие от имени лидера дагестанских мусульман, шейха Ахмада Афанди и отметил важность данного мероприятия для укрепления единства народов России.

«В современном мире мы сталкиваемся постоянно с новыми и новыми проблемами, в том числе терроризмом, экстремизмом, проблемой навязывания нам нетрадиционных ценностей. Весь негатив в основном исходит посредством информационного пространства. Идут сильные нападки на наши духовно-нравственные традиционные ценности. Важно на это реагировать и работать в этом направлении», – отметил Магомедов.

С наставлениями к присутствующим обратился гость из Ливана – шейх Хилал Ахмад Туркманий, председатель Исламского центра аль-Мажд, имам соборной мечети Тарабулус г. Триполи.

Интересным было выступление иеромонаха Григория (Матрусова), председателя Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром. Он процитировал аяты священного Корана и отметил, что нас всех объединяет призыв к покорности Всевышнему, общая древняя история и одно будущее.

О влиянии Интернета на жизнь современного человека и умении использовать современные технологии для распространения идей добра и о работе с верующими говорил Сергей Киришов (Йонтен-гелюнг), член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель администрации Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Поблагодарил всех защитников Отечества, в числе которых немало дагестанцев, отстаивающих свободу и независимость России, искореняющих фашизм и неонацизм, муфтий Луганской Народной Республики Эльдар Гамбаров.

Тему продолжил архимандрит Макарий (Любавцев) из г. Луганска. Он рассказал о том, как дьявольские идеи и ценности пытается нам навязать Запад. Он также поблагодарил воинов, которые на передовой принимают участие в СВО.

Шейх Абдулфаттах аль-Бизм, муфтий Дамаска, ректор Исламского института, процитировал аяты Корана и хадисы, смысл которых сводится к тому, что мы все разные, но должны жить в мире и согласии как одна семья, уважать и ценить друг друга, не совершая насилие.

Глава дагестанского Миннаца, комментируя выступление гостей из арабских стран, напомнил, что именно Дербент был центром распространения иудаизма, христианства и ислама. Он рассказал о проводимой работе по воспитанию подрастающего поколения в духе мира и согласия, а также в любви к Родине.

«Дагестан – самая многонациональная республика, но языком межнационального общения является русский», – подчеркнул министр. Он процитировал великого поэта Расула Гамзатова, который сказал, что, если бы не русский язык, он остался бы поэтом одного народа.

Глава Миннаца республики также разъяснил участкам конференции цели и задачи специальной военной операции, которая сейчас проходит.

Перед собравшимися также выступили шейх, Амжад Рашид, ректор Исламского института, декан факультета аш-Шафии университета Амман (Иордания), шейх Саиф Али Мохамед Аль-Асри, доктор шариатских наук, профессор (Йемен). Они говорили об облагораживании своих нравов, поклонению Всевышнему и стремлении совершать доброе и благое.