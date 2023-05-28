Глава Дагестана вручил ордена Почёта чемпионам мира по боксу Шарабутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову

Вчера, 27 мая, глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с чемпионами мира по боксу 2023 года Шарабутдином Атаевым и Муслимом Гаджимагомедовым в Доме дружбы.

Мужской чемпионат мира по боксу прошел с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте. По итогам турнира сборная России завоевала шесть медалей: четыре бронзовые и две золотые. Дважды поднимался флаг России и звучал государственный гимн. Оба раза этого добились дагестанские спортсмены – воспитанники Махачкалинской академии бокса при Спортивной школе олимпийского резерва им. А. Алиева. Атаев стал сильнейшим в весовой категории до 86 килограмм, Гаджимагомедов – в весе до 92 килограмм.

«Ребята поставили цель – добиться высоких результатов. И они достигнуты. Это непросто! Когда смотришь бой, понимаешь, через какую серьёзную психологическую нагрузку, давление, боль и травмы чемпионы приходят к золотым медалям и чемпионским поясам», – сказал руководитель региона, открывая мероприятие.

Он подчеркнул, что это большая редкость, когда в индивидуальном виде спорта несколько спортсменов из одной страны, а тем более из одной школы, добиваются высоких результатов. «Это скорее исключение из правил. Если в медальном зачете сборной команды есть хотя бы одна золотая медаль, то это считается огромным международным успехом школы, где занимался чемпион. У российской сборной две золотые медали и обе завоевали дагестанцы – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. А. Алиева. Это прославляет Дагестан и ещё раз свидетельствует о том, что в регионе есть величайшие таланты, причем их много», – сказал глава республики.

Сергей Меликов наградил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова орденами Почёта Республики Дагестан III степени. Спортсмены поблагодарили главу за внимание и пообещали не останавливаться на достигнутом.

«Огромная благодарность Сергею Алимовичу за поддержку и переживания. Очень приятно, когда глава республики следит за нашими успехами. Спасибо большое всем причастным за подготовку, веру в нас. Отдельное спасибо тренерам. Общими усилиями мы смогли достичь высокого результата», – сказал Шарабутдин Атаев.

«Спасибо большое, что болеете за нас. Нам очень приятно это внимание. Хочу поблагодарить людей, благодаря которым достиг результатов: родителей, тренеров. Спасибо за то, что верили в меня и вкладывали силы. Благодарю всех за предоставленные возможности. Постараемся и дальше радовать отличными результатами и победами», – добавил Муслим Гаджимагомедов.

За большой вклад в развитие спорта и в связи с успешным выступлением на чемпионате мира по боксу в Ташкенте наряду с победителями госнаграды получили председатель правления Федерации бокса РД, чемпион мира среди профессионалов Хабиб Аллахвердиев, заслуженные тренеры РФ Ахмедов Рашидбек и Солтан Мигитинов, тренер-преподаватель Тляратинской ДЮСШ Ахмед Ибрагимов, кандидат в мастера спорта России Саид Мигитинов.

На встрече присутствовали юные спортсмены из спортшколы олимпийского резерва им. А. Алиева, где тренируются Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов. Министр по физической культуре и спорту РД Сажид Сажидов отметил, что такие встречи с чемпионами очень важны для молодежи.

«Несомненно, я горд нашими спортсменами. Каждая победа – это наша радость. Сегодня здесь присутствуют юные спортсмены – воспитанники школы, где тренируются наши чемпионы. Они смотрят на вас, берут пример – сегодняшняя встреча очень важна для них. Они поверят в свои силы и в то, что они тоже смогут прославить нашу республику, как и вы. Сергей Алимович, спасибо большое за то, что уделяете время спортсменам, и в целом держите руку на пульсе, постоянно интересуетесь, кто и где выступает и какая помощь необходима», – сказал руководитель ведомства.

После торжественного мероприятия глава Дагестана пообщался со спортсменами в неформальной обстановке.