ЗАМАНА - Дербент посетили руководители и редакторы крупнейших российских СМИ

Дербент посетили руководители и редакторы крупнейших российских СМИ

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26 мая, 2023. Пятница 22:09
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Дербент посетили руководители и редакторы крупнейших российских СМИ

Вчера, 25 мая, Дербент посетили руководители и редакторы крупнейших российских средств массовой информации и медиаплатформ во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. 

Дербент посетили руководители и редакторы крупнейших российских СМИ

Напомним, вчера в Махачкале, на площадке интерактивного музея «Россия – моя история»,прошел обучающий интенсив «Инфорум», организованный в рамках Года Расула Гамзатова Союзом журналистов России при поддержке Агентства информации и печати Дагестана. Одной из важных задач мероприятия стал обмен опытом в вопросах развития СМИ в регионах. Особое внимание организаторы уделили вопросу информационной безопасности и повышения эффективности работы СМИ в условиях обострения международных отношений России с рядом государств Запада.

Программа форума была насыщенной: мастер-классы, лекции, дискуссии и разбор кейсов проектов. Однако представители известных российских СМИ не могли уехать из Дагестана, не побывав в самом древнем городе страны - Дербенте. Здесь они совершили экскурсию по главной достопримечательности города – цитадели Нарын-кала, ознакомились с процессом производства вин и коньяков на Дербентском коньячном комбинате и Дербентском заводе игристых вин, прогулялись по отреставрированным улицам Мамедбекова и Казем-бека.  

Известных российских журналистов на чашку ароматного чая в «Чайный дворик у Октая» пригласил глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Учитывая реалии времени, темой беседы с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым стали новые тренды в медиа, повышение престижа специальностей медиасферы, особенности работы в быстро меняющемся мире. Рустамбек Пирмагомедов рассказал о крупных проектах, которые реализуются в городе, о быстрых темпах развития здесь туристической сферы. Сегодня   Дербент привлекает к себе большое внимание со стороны журналистскогосообщества, о нем много и хорошо пишут, и глава города пригласил  руководителей и редакторовроссийских СМИ к активному взаимодействию и сотрудничеству.

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