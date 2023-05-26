ЗАМАНА - Алюсет Азизханов: «Формирование нового состава Общественной палаты — значимое событие в общественно-политической жизни республики»

Алюсет Азизханов: «Формирование нового состава Общественной палаты — значимое событие в общественно-политической жизни республики»

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26 мая, 2023. Пятница 22:04
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Первый заместитель председателя Общественной палаты Республики Дагестан, автор более 50 публикаций и 4 книг, Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов прокомментировал решение главы Дагестана Сергея Меликова относительно списка членов Общественной палаты РД.  

Алюсет Азизханов: «Формирование нового состава Общественной палаты — значимое событие в общественно-политической жизни республики»

«Формирование нового состава Общественной палаты   —  значимое событие в общественно-политической жизни республики. Главный институт гражданского общества должен соответствовать   задачам, которые   перед ними ставят власть и общество. 

К сожалению, в последние годы она не в полной мере отражала те надежды, которые с ней связывали.  На это некоторое время назад обратил внимание и глава республики, который обозначил необходимость переформатирования ее деятельности. 

И вот уже 2/3 палаты сформирована. 23 мая глава подписал Указ, которым   определил первую часть нового состава из числа представителей общероссийских и межрегиональных общественных   объединений.

24 мая Народное Собрание избрало из числа представителей региональных объединений также пятнадцать членов палаты.   Эти тридцать человек, которые вошли в новый, восьмой.  состав палаты, изберут еще 15 членов из числа местных общественных объединений. Беглый взгляд на новоиспеченных членов палаты говорит о существенном обновлении состава палаты.  Не знаю, смогут ли члены палаты, вошедшие в новый состав, качественно улучшить ее работу.

Понимают ли они, что это не клуб по интересам, а очень серьезная структура гражданского общества, требующая приложения   высокого профессионализма, человеческих качеств, выражения своей гражданской позиции.  Бросается в глаза и то, что мало в ней известных общественников, чей стаж общественной деятельности измеряется не одним десятилетием.

Как говорится, поживем, увидим.  Как любит повторять наш президент, времени на раскачку мало. Да, и еще. Громкие имена и заслуги в той или иной деятельности также не гарантируют, что член палаты с громкими регалиями будет также успешен и на ниве общественной деятельности. В любом случае   хочу пожелать формируемому составу палаты дерзких планов и успешной их реализации на благо дагестанского общества», — сказал Алюсет Азизханов.

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