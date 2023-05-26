Сергей Меликов: «Новые технологии делают наше здравоохранение доступным и удобным»

На Межрегиональном форуме организаторов здравоохранения в Республике Дагестан «Каспий – 2023. Открытый диалог о цифре» прошла пленарная сессия, в которой приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев и министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

За 2022 год Дагестан поднялся на 56 позиций в рейтинге развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения и вошел в ТОП-15 лучших регионов по этому направлению. В связи с тем, что такая динамика была отмечена на федеральном уровне, межрегиональный форум в этом году проходит в Дагестане.

В своем выступлении Сергей Меликов назвал внедрение информационных технологий здравоохранения одним из приоритетных направлений, реализуемых в рамках федерального проекта.

«Цифровизация сегодня вошла во все сферы нашей деятельности, начиная от обычных бытовых проблем, которые при помощи новых технологий решают наши граждане, заканчивая теми услугами, которые мы им оказываем. Поэтому наш форум – это хорошая возможность обсудить перспективы развития отрасли и то, как создать новые стимулы для ее дальнейшего роста», – рассказал глава региона.

Кроме того, руководитель республики отметил возросшее значение цифровизации здравоохранения в период пандемии Covid-19.

«На фоне пандемии мы вынужденно перешли к использованию формата новых технологий, в том числе цифровизации. Многие отрасли и сферы деятельности смогли в более ускоренном темпе перейти на дистанционное управление различными структурами, в том числе и медицина. То, что сейчас делается дистанционно в медицине, – это тоже один из процессов ускорения, который получил свою практику в период пандемии», – поделился он.

На сегодняшний день к государственной информационной системе здравоохранения в Дагестане подключены 129 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РД. Помимо этого, более 600 территориальных подразделений и около 1000 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов тоже были вовлечены в систему информатизации.

«Сегодня мы имеем возможность обсудить различные аспекты цифровизации здравоохранения, включая использование телемедицинских технологий, искусственного интеллекта и других инновационных решений. Важно, что новые технологии делают наше здравоохранение доступным и удобным. Это экономия времени для пациентов и удобный доступ к необходимой информации для врачей без бумажной волокиты», — сказал Сергей Меликов.