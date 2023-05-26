Премьер-министр региона в первую очередь заслушал информацию об исполнении поручений, которые он дал в августе прошлого года на совещании по этой же теме. Профильными ведомствами определенная работа проведена.

«Сегодня мы обсудим, какие проблемы сохраняются и где необходима наша помощь. Надо отметить, что представленность Бежтинского участка в различных госпрограммах, в том числе Республиканской инвестпрограмме, в последние годы остается крайне слабой. Вместе с тем накопилось много нерешенных вопросов, которые влияют на качество жизни населения на данной территории, а собственные доходы ограничены», - сказал премьер-министр.

Говоря о ситуации с обеспечением муниципалитета социальными объектами, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что состояние многих образовательных учреждений сегодня не отвечает санитарным требованиям, существует нехватка детсадов в селах Бежта и Балакури, отсутствуют помещения для занятия спортом. Кроме того, ранее ставился вопрос о необходимости строительства дворца культуры с библиотекой в административном центре.

«Что касается сельского хозяйства Бежтинского участка - основная специализация здесь животноводческая. Общая площадь сельскохозяйственных угодий – порядка 15 тыс. га., основная доля приходится на пастбища. Практически вся продукция сельского хозяйства производится личными подсобными хозяйствами. Поэтому было поручение провести инвентаризацию поголовья КРС и МРС, изучить ситуацию с созданием сельхозкооперативов.

Как я уже не раз отмечал, сегодня важно обеспечить сбалансированное развитие труднодоступных горных районов и центральных равнинных территорий Республики Дагестан. В декабре прошлого года главой Бежтинского участка избран Шамиль Гусейнович Арадахов. Думаю, что вы уже успели войти в курс дел», -нацелил на обсуждение участников совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов.

О социально-экономическом развитии муниципального образования «Бежтинский участок» в своем докладе рассказал министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

Говоря об основных показателях социально-экономического развития Бежтинского участка за 2022 год, он отметил, что в абсолютных цифрах динамика в муниципалитете положительная. Однако в сопоставимых ценах по отдельным показателям отмечается спад, что обусловлено высокой инфляцией.

«Так, объем производства сельскохозяйственной продукции составил 296,8 млн руб., или 101,1% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах (в 2021 году – 264,3 млн руб. или 111,7% к 2020 году). За первый квартал 2023 года показатель составил 61,8 млн руб. со снижением на 4,7% к уровню аналогичного периода 2022 года.В расчете на одного жителя показатель за 2022 год составил 34,7 тыс. руб., что меньше среднереспубликанскоого значения (58,3 тыс. руб.).

Производством сельскохозяйственной продукции занимались 6 сельхозпредприятий (СПК «Тлядал», СПК «Имени 20 партсъезда», СПК «Качалийский», КФХ «Магомедов М.», КФХ «Дибиров М.», ИП «Эситль») и 1909 ЛПХ.

На 1 января 2023 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 8,3 тыс. голов овец и коз (124,1% к 2021 году) и 5,5 тыс. голов крупного рогатого скота (112,1%.). Посевные площади в 2022 году составили 480 га (114,3% к 2021 году)», - рассказал о некоторых показателях Султанов.

Далее с докладом выступил глава Бежтинского участка Шамиль Арадахов, который рассказал, что несмотря на принимаемые меры Правительством РД, администрацией муниципального образования многие вопросы социально-экономического развития Бежтинского участка остаются не решенными.

«По обеспечению и техническому состоянию объектов социальной инфраструктуры Бежтинский участок занимает последнее место среди муниципальных образований. Не лучше обстоят дела в отрасли образования. На сегодняшний день число детей, нуждающихся в дошкольном образовании, достигло 870, а имеющиеся детсады нуждаются в капремонте.

Понимая важность обеспечения должной динамики в решении социальных вопросов и развития экономики, по поручению Абдулмуслима Абдулмуслимова ответственными ведомствами совместно с администрацией Бежтинского участка была начата подготовка заданий на проектирование строительства ряда объектов на территории муниципалитета. На сегодняшний день по планируемым к строительству объектам совместно с заказчиками рассмотрены все вопросы для формирования задания с предоставлением исходно- разрешительной документации. По всем 5 объектам нам осталось уточнить технические условия и провести согласительные процедуры. С учетом утвержденной схемы территориального планирования в муниципальном образовании срок выполнения- 1 месяц», - рассказал он.

Среди объектов, по которым готовится исходно-разрешительная документация по поручению Абдулмуслима Абдулмуслимова, были названы Дворец культуры на 300 мест с библиотекой в с. Бежта, детские сады на 60 мест в с.Балакури и вселе Бежта, школа на 80 ученических мест в с. Тлядал, строительство спортблока с залом к общеобразовательной школе в селе Бежта.

Абдулмуслим Абудлмуслимов поручил ускорить доработку исходно-разрешительной документации, после чего будут утверждены задания на проектирования на указанные 5 объектов.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РД Александр Нестеров сообщил, что после прошедшего в прошлом году у премьер-министра совещания была начата работа по формированию генплана муниципалитета, сформирована согласительная комиссия.

Руководству муниципалитета поручено на ближайшем собрании депутатов муниципалитета утвердить генплан.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил сформировать рабочую группу с участием руководства всех ключевых министерств и ведомств, которая будет заниматься вопросами развития муниципалитета целенаправленно. Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что по итогам работы рабочей группы должна быть сформирована программа развития Бежтинского участка до 2026-2030 годов.

Премьер-министр сообщил, что спустя месяц после начала работы рабочей группы намерен лично посетить Бежтинский участок.