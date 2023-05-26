Сергей Меликов: «Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей»

Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание правительственной комиссии по работе с самовольно возведенными домами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Администрации Главы РД.

Открывая заседание, Сергей Меликов отметил, что работу комиссии необходимо переформатировать, как и необходимо менять существующее положение по данному вопросу.

«Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей. Новые дома незаконно возводятся, а количество аварийного жилья в связи с этим не уменьшается. Сироты квартиры в таких домах не получают.

Люди на этапе закладки фундамента вкладывают деньги. На них застройщик незаконно возводит дом, который потом годами не может ввести в эксплуатацию. Компании меняют названия и остаются на строительном рынке, а обманутыми оказываются простые граждане», – сказал Глава республики о самовольных застройках.

Руководитель Дагестана также подчеркнул, что необходимы более эффективные меры со стороны органов власти для изменения существующего положения.

Первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц на заседании правительственной комиссии сказал, что разрешение на строительство без соответствующих документов выдаваться не будет.

Мажонц также рассказал, что при этом в интересах населения ведется работа по вводу в гражданский оборот домов, построенных в соответствии с нормами сейсмической безопасности, к которым подведены коммуникации и созданы необходимые для проживания условия. Они по факту эксплуатируются и в них проживают люди.

«На таких объектах сегодня необходимо сосредоточить внимание правительственной комиссии», – уточнил Манвел Мажонц.