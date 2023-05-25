В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, и.о. ректора ДГМУ Висампаша Ханалиев, руководитель ТФОМС «Дагестан» Ахмед Гудов, председатель Комитета НС РД по здравоохранению Ильяс Мамаев, начальник управления Прокуратуры РД Магомед Магомедов, а также главные врачи медицинских организаций региона.

Открывая мероприятие, Абдурахман Махмудов озвучил основные показатели реализации плана мероприятий по развитию здравоохранения РД на период 2025-2030 гг., разработанного по поручению Главы РД С.А. Меликова.

Отметим, что в рамках реализации программы предусмотрено строительство 141 объекта, реконструкция 23 объектов, капитальный ремонт 279 объектов, а также оснащение медицинских организаций оборудованием и автотранспортом.

Так, в 2022 году, в рамках программы проведены работы по капитальному ремонту 61 объекта здравоохранения, реконструкции 5 объектов, создано 60 быстровозводимых модульных конструкций объектов здравоохранения, введено в эксплуатацию 268 единиц автотранспорта и 806 единиц медицинского оборудования включая крупногабаритные компьютерные установки.

Также, за последние три года, значительно выросло финансирование на льготное лекарственное обеспечение населения республики. Общее финансирование по отрасли «Здравоохранение» на 2023 год ожидается в сумме 52,6 млрд. рублей.

По словам вице-премьера, несмотря на принимаемые меры, существующая сегодня лечебная сеть республики не в полной мере отвечает потребностям здравоохранения, в виду чего, в повестку включены наиболее актуальные и проблемные вопросы отрасли.

Так, по словам Абдурахмана Махмудова, из 131 государственной медицинской организации и 1293 территориально удаленных структурных подразделений, подведомственных Минздраву РД, большинство эксплуатируется продолжительное время и не вполне соответствует современным требованиям, что сказывается на качестве оказываемой медицинской помощи.

Он также озвучил нарушения, выявленные по результатам проведенных контрольных мероприятий по строительству и техническому оснащению объектов здравоохранения, среди которых, неэффективное использование средств, несвоевременная подготовка конкурсной и технической документации, затягивание процесса заключения государственных контрактов, слабый контроль графика строительства и ремонта объектов.

«При осуществлении надзорного сопровождения национального проекта органами прокуратуры республики за период 2021-2022 гг. выявлено 650 нарушений закона. В целях устранения нарушений принято более 35 разноплановых мер реагирования, в том числе возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение бюджетных средств) при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов» - отметил Махмудов.

Далее участники обсудили вопросы кредиторской задолженности в подведомственных медицинских организациях, развитие кадрового потенциала и целевого обучения студентов для медицинских организаций, вопросы взаимодействия с частной медициной, социальную поддержку медицинских работников и другие.