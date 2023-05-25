ЗАМАНА - Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

Автор
25 мая, 2023. Четверг 08:05
|||
Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

В среду, 24 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с главой Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Задориным.

Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

Собравшиеся обсудили перспективные направления развития в республике железнодорожной сферы.

Так, они обсудили западный маршрут международного транспортного коридора «Север – Юг» и реализацию инвестпроектов в этом направлении. Также они рассмотрели вопросы пригородных перевозок и реконструкции вокзальных комплексов в Махачкале и Дербенте.

«Мы рассматриваем развитие транспортной логистики в регионе только в комплексе. Сегодня только в Дагестане есть единая система пунктов пропуска через госграницу, объединяющая железнодорожные перевозки и автодорожный грузопоток. И мы не можем рассматривать развитие международного транспортного коридора, в рамках которого планируется открытие крупных логистических центров, без создания и модернизации железнодорожных объектов. То же касается и Махачкалинского морского торгового порта, который становится стратегическим объектом для всей страны в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Здесь, я считаю, при проектировании транспортной развязки к порту необходимо учитывать модернизацию подводящих железнодорожных путей. Развитие прикаспийского туристического кластера также предполагает возрастающую потребность в железнодорожных перевозках. Перед нами широкий пласт совместной работы», – подчеркнул Сергей Меликов.

На сегодняшний день в республике в целях повышения уровня транспортной обеспеченности ведется оптимизация движения пригородных поездов. По итогам 2022 года количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении выросло на

27 % и составило 1,4 млн человек. Это, как отмечают специалисты, один из самых высоких показателей в субъектах СКФО.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 мая на маршруте Махачкала – Дербент назначена дополнительная пара сезонных пригородных поездов, которые будут ежедневно курсировать в вечернее время до 30 сентября, делая в пути всего пять промежуточных остановок: на станциях Манас, Избербаш, Каягент, Мамед-Кала и Дагестанские Огни.

«Качественные услуги на железнодорожном транспорте, думаю, будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и послужат большим подспорьем для республики на этапе прорывного развития туристической отрасли», – высказал мнение Сергей Меликов.

Вместе с тем возобновлено движение железнодорожного транспорта в ночное время суток. Вопрос этот, по словам главы региона, много лет являлся сдерживающим фактором транзитного потенциала республики.

Как отметил Сергей Задорин, в настоящее время в рамках развития МТК «Север – Юг» РЖД проводит проектирование новой станции Самур-2 на границе с Азербайджаном.

Ключевой вопрос – перевод приграничного участка Дербент – Самур на систему тяги переменного тока и модернизация железнодорожного пункта пропуска «Дербент» в рамках развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг».

В первом квартале текущего года через этот пограничный переход проследовало более 2,2 млн тонн грузов и более 10 тыс. контейнеров, что соответственно почти вдвое и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Конечная цель – обеспечить в 2025 году гарантированный пропуск грузовых перевозок железнодорожным транспортом через пограничный переход Самур – Ялама в объеме до 15 млн тонн.

«Работа идет масштабная. Проектные институты, которые занимаются будущими маршрутами, очень часто бывают в Дагестане. Никаких проблем не возникает, проектирование ведется в установленные сроки. Идет подготовка к проведению строительно-монтажных работ», – заявил со своей стороны начальник Северо-Кавказской железной дороги.

Помимо прочего, на встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, организации профилактической работы, направленной на недопущение на этих участках ДТП.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top